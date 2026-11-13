Công bố 11 phương thức tuyển sinh đại học từ năm 2027

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 13/11 công bố danh mục 11 phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027. So với năm ngoái, số phương thức giảm 8, chủ yếu do Bộ sắp xếp, đặt tên lại.

Ví dụ, thay vì để kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế hay phỏng vấn, học bạ thành các cách xét tuyển khác nhau, Bộ gom lại thành một phương thức là "Sử dụng phương thức kết hợp" với một mã số là 600. Các trường tự quyết thành phần xét và trọng số, đảm bảo các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển.

Ngoài ra, theo quy định mới, mỗi trường được dùng tối đa 5 phương thức, không gồm xét tuyển thẳng và xét nhóm cử tuyển, thay vì không giới hạn như hiện nay. Ở mỗi ngành, chương trình chỉ dùng ba phương thức xét, giảm còn hai vào năm 2028.

Danh sách 11 phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027 như sau:

Thời gian qua, các đại học ngày càng dùng nhiều phương thức tuyển sinh, nhưng điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn giữ vai trò chủ đạo. Năm 2025, tỷ lệ thí sinh nhập học bằng phương thức này chiếm 50,32%, kế đến là xét học bạ với hơn 29%.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Quỳnh Trần