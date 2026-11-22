Tối 21/11, học sinh đã dọn sách vở, quần áo về ký túc xá của ngôi trường mới.

Trong ngày hôm qua, thầy Nguyễn Xuân Khang, người sáng lập Trường Marie Curie (Hà Nội) đã lên Mèo Vạc để khánh thành ngôi trường mới.

Ngôi trường lung linh về đêm

Em Quỳnh Anh, dân tộc Tày, học lớp 7 chia sẻ cảm xúc háo hức khi được về trường mới, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn người thầy đã xây tặng học trò nơi cao nguyên đá ngôi trường khang trang.

Học sinh ở Mèo Vạc đón mừng thầy Khang lên khánh thành ngôi trường mới

Em Trung Hiếu, lớp 8A2 cũng chia sẻ, nhà em ở Tát Ngà, cách trường 30 cây số. Từ nay, em được ở nội trú ở trường rất đẹp và ấm áp.

Với Hiếu và các bạn, món quà của người thầy ở Hà Nội trao tặng không chỉ là những phòng học mới mà còn là một mái trường khang trang, một nơi ở an toàn, đủ đầy để các bạn yên tâm học tập, nuôi dưỡng ước mơ.

"Từ bây giờ, chúng con sẽ được ở trong ký túc xá có nước nóng, phòng rộng, rất đẹp. Chúng con nay được nhập học ở ngôi trường mới. Chúng con sẽ giữ gìn ngôi trường này sạch, đẹp", Hiếu nói, giọng đầy háo hức và quyết tâm.

Học sinh đã chuyển về ký túc xá của trường

Các phòng có giường, tủ, bàn học để các em học tập và sinh hoạt

Đêm đầu tiên trong ngôi trường mới

Niềm vui lấp lánh trong mắt các học trò nhỏ vùng cao

Từ nay, các em học sinh được học tập, sinh hoạt trong ngôi trường khang trang, hiện đại giữa núi rừng

Mỗi em có một giường mới, chăn gối mới

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã có thư gửi thầy Nguyễn Xuân Khang để bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử xây dựng, trao tặng một ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú khang trang, hiện đại cho học sinh vùng cao nguyên đá Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang.

Ngôi trường thầy Khang xây tặng học trò vùng khó

Bộ trưởng cũng nhắc đến những hoạt động thiện nguyện mà thầy Khang cùng tập thể Trường Marie Curie đã bền bỉ thực hiện trong nhiều năm qua. Đáng chú ý là việc thầy nhận chăm lo lâu dài cho 22 em nhỏ sau trận lũ quét tại Làng Nủ.

Những việc làm ấy thể hiện tấm lòng nhân ái, tình thương yêu sâu nặng của một người thầy đối với những trẻ em còn nhiều mất mát, thiệt thòi.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng những việc làm của thầy Nguyễn Xuân Khang sẽ tiếp tục lan tỏa, khơi dậy thêm nhiều tấm lòng nhân ái, cùng chung tay chăm lo cho trẻ em và sự nghiệp giáo dục nước nhà, đồng thời mong thầy tiếp tục có nhiều sức khỏe để chứng kiến các thế hệ học trò trưởng thành và lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc trị giá cả trăm tỉ đồng được xây dựng khang trang, hiện đại trên khu đất rộng 3 ha tại xã Mèo Vạc với địa hình bao quanh là núi đá và những thửa ruộng bậc thang, khởi công tháng 3/2025.

Theo thiết kế, trường có quy mô 1.000 học sinh, được xây dựng với hệ thống phòng học, khu bán trú, nhà công vụ và các công trình phục vụ sinh hoạt, học tập, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thầy trò vùng cao.