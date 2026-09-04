Ngắm diện mạo ngôi trường Hà Nội đẹp tựa trời Âu sau khi được đầu tư 300 tỷ đồng

Trường THPT Việt Đức với bề dày hơn 70 năm tuổi là một trong những ngôi trường trung học phổ thông lâu đời, giàu truyền thống hàng đầu tại Hà Nội. Trường nằm ở vị trí đắt giá tại phường Cửa Nam - trung tâm Thủ đô, sở hữu khuôn viên xanh mát với lối kiến trúc cổ kính mang đậm dấu ấn phong cách Pháp cổ.

Thời gian vừa qua, ngôi trường này vừa hoàn thiện việc tu bổ, sửa sang kiến trúc. Điểm nhấn trong khuôn viên là khu vực cầu thang xoắn ngoài trời độc đáo. Không gian hiện tại của trường vẫn giữ được nét cổ điển, việc tận dụng tốt lợi thế về không gian, ánh sáng khiến diện mạo mới trước thềm năm học của ngôi trường này như trời Âu.

Chia sẻ với VietNamNet, bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức (bên trái) cho hay, tổng vốn đầu tư cho công trình nâng cấp, cải tạo nhà trường hơn 300 tỷ đồng. Các hạng mục được nâng cấp, cải tạo gồm xây mới 1 tòa nhà; trùng tu, lắp đặt hệ thống chiếu sáng của tòa nhà cổ; thiết kế các khu vực, nhà vệ sinh theo kiến trúc hiện đại, đẹp mắt...

“Sau nâng cấp, trường đã có phòng học mỹ thuật đảm bảo đúng tiêu chuẩn không gian rộng; có thêm 2 phòng học âm nhạc phục vụ cho nhu cầu học tập, phong trào văn nghệ,... ngày càng nhiều của học sinh. Trường còn có phòng để học sinh có thể tập luyện, trình diễn văn nghệ. Ngoài các phòng y tế, năm nay, trường cũng có thêm phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật”, bà Quỳnh nói về những điểm khác biệt của trường.

Trước đây, Trường THPT Việt Đức có 25 phòng học, không có phòng học chức năng. Giờ đây, ngôi trường này đã có 30 phòng học cùng 10 phòng học chức năng, trong đó có 1 phòng học ngoại ngữ chất lượng cao.

Ngoài ra, cảnh quan sân vườn được thiết kế, bài trí nhiều khu vực trong trường như sân trường, nóc các tòa nhà... Năm nay, trường có 60 lớp với tổng 2.800 học sinh; tăng 3 lớp so năm ngoái. Hiệu trưởng ngôi trường cũng cho hay, với cơ sở vật chất như hiện nay, trường có thể đáp ứng được tối đa 63 lớp học, qua đó phục vụ tối đa 3.000 học sinh; tức tăng khả năng đáp ứng chỗ học cho 400 học sinh.

Trà My và Đan Linh (học sinh khối 12) cho biết những năm trước các em học tại dãy nhà cũ, năm nay, cả hai đều choáng ngợp với màn lột xác của ngôi trường mình đang theo học. "Kiến trúc mới lạ, phòng học rộng, thoáng... khiến chúng em thực sự thích thú. Em nghĩ đây sẽ là điều kiện tốt để chúng em ôn thi cuối cấp", Trà My (trái) nói.

Các khối nhà hiệu bộ, học tập, khu thí nghiệm - thực hành... được xây mới đồng bộ. Bên cạnh đó, một số dãy nhà cũ của ngôi trường vẫn được giữ lại sử dụng. Kiến trúc của hai khu vực tòa nhà cũ và mới có nhiều nét tương đồng, không gây cảm giác lộn xộn.

Hình ảnh bên trong phòng thực hành Hóa học tại tòa nhà mới của trường THPT Việt Đức.

Các phòng học mới được xây dựng với kiến trúc nhiều cửa sổ đến đón ánh sáng tự nhiên vào lớp học. Các trang thiết bị: loa, camera, bảng, thiết bị PCCC... cũng đã được lắp đặt tại đây.

Sáng 4/9, đội ngũ công nhân vẫn tiếp tục dọn dẹp, sắp xếp bàn ghế, trang thiết bị cho các phòng học của trường để đảm bảo tiến độ kịp cho năm học mới.

Khu vực sân thượng trên tầng 6 với bồn cây và không gian thoáng đãng. Hệ thống lan can, rào chắn cao đã hoàn thiện giúp đảm bảo an toàn cho khu vực này.

Khu vực nhà vệ sinh sạch sẽ, tiện nghi.

Trường THPT Việt Đức được thành lập từ năm 1955 và là một trong những trường học có quy mô lớn nhất Hà Nội. Với định hướng giáo dục toàn diện, Trường THPT Việt Đức không chỉ là nôi đào tạo tri thức mà còn khơi nguồn đam mê, sáng tạo trong học trò. Trường hiện có gần 30 câu lạc bộ của học sinh với các sắc màu cá tính ở nhiều lĩnh vực, từ thể thao đến âm nhạc, văn hoá, ngoại ngữ, công nghệ, truyền thông, ẩm thực, môi trường, thiện nguyện… Mang nét đặc trưng của học sinh trường khu trung tâm, các thế hệ học sinh nhà trường rất năng động, sáng tạo, hoạt động xã hội tích cực, có năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể thao. Học sinh Việt Đức không chỉ giành giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi thành phố, quốc gia, quốc tế mà còn đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi văn - thể - mỹ; ghi dấu trong nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và thái độ sống nhân văn. Bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức cho hay, trước thềm khai giảng cũng như năm học mới, với cơ sở vật chất và diện mạo khang trang hơn, khí thế của cô trò nhà trường cũng lên cao. “Cô trò nhà trường đều rất phấn khởi khi ngôi trường có diện mạo mới. Tất cả các thiết bị trong các phòng học, phòng chức năng đều đáp ứng được nhu cầu học tập. Sau 1 năm rưỡi phải đi học nhờ ở các nơi, giờ đây có ngôi trường khang trang, các em học sinh đều phấn khởi và tỏ ra quyết tâm cao, đạt thành tích tốt trong năm học mới”, bà Quỳnh nói.