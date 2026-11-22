Bức thư đầu tiên sau nửa năm học chữ

Trước ngày rời Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (Công an tỉnh Nghệ An), anh Lê Văn Tâm (45 tuổi, quê Thanh Chương) cẩn thận viết thư gửi người mà anh trìu mến gọi là “cô giáo Hòa”.

Nét chữ chưa đều, câu văn đôi chỗ vụng về, thậm chí còn lỗi chính tả, nhưng từng dòng thư đều chứa đựng tình cảm chân thành. Anh Tâm kể về những ngày đầu đến lớp, những lần lười học, ngủ gật, quên bài và cả những lần được cô giáo nhắc nhở, động viên. Cuối thư, anh gửi lời xin lỗi, cảm ơn và chúc cô giáo mạnh khỏe, hoàn thành tốt công việc.

Bức thư của anh Tâm viết tri ân "cô giáo Hòa" trước ngày rời cơ sở cai nghiện.

Với người từng không biết đọc, biết viết, để tự tay viết được những dòng ấy là cả một hành trình nỗ lực. Hơn 6 tháng qua, anh kiên trì tập đánh vần, ghép chữ, luyện viết từng nét. Từ những chữ cái đầu tiên, anh dần biết ghép thành từ, viết thành câu và diễn đạt suy nghĩ bằng con chữ.

Người nhận bức thư là chị Đặng Thị Hòa, cán bộ Tổ Quản lý người cai nghiện và giáo dục dạy nghề thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Công an tỉnh Nghệ An, người đã kiên trì hướng dẫn anh những nét chữ đầu tiên.

Theo chị Hòa, anh Tâm sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế khá giả nhưng thiếu sự quan tâm, chăm sóc khiến anh sa vào con đường nghiện ma túy. Anh có 3 người con đều học giỏi, song việc bản thân không biết chữ khiến anh gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống.

Chị Đặng Thị Hòa chia sẻ niềm vui, sự xúc động khi nhận được thư.

Mặc cảm vì không biết đọc, biết viết, mỗi khi bạn bè đến nhà chơi, anh thường tìm cách né tránh, không muốn người khác biết hạn chế của mình. Được cán bộ hướng dẫn, động viên, anh từng bước vượt qua khó khăn ban đầu để có thể hoàn thành khóa học ở cơ sở cai nghiện.

“Khi nhận bức thư, tôi rất vui và xúc động. Những dòng chữ còn vụng về, câu từ chưa tròn trịa nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành của anh. Từ một người chưa biết đọc, biết viết, anh đã có thể tự tay viết thư, bày tỏ tình cảm và nói lên những điều mình muốn gửi gắm. Đó là niềm vui lớn đối với người dạy học như tôi”, chị Hòa chia sẻ.

Gieo con chữ trên những trang đời còn dang dở

Trong phòng học tại phân khu 2, các học viên cặm cụi bên những trang vở ô ly. Ở đây, việc học bắt đầu từ những điều căn bản nhất. Người học cầm bút, nhận diện mặt chữ, ghép vần rồi đọc thành tiếng. Với những người đã rời xa trường lớp từ lâu hoặc chưa từng có cơ hội học hành đầy đủ, mỗi bài học đều đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm.

Lớp học xóa mù chữ tại phân khu 2, cơ sở ma túy số 1, Công an tỉnh Nghệ An.

Ở tuổi 24, Vi Thị Lâm Nhi, dân tộc Thái, quê xã Châu Tiến, bắt đầu làm quen lại với những chữ cái đầu tiên. Sinh ra trong gia đình nghèo ở miền núi, Nhi phải nghỉ học từ lớp 2. Sau những buồn phiền trong cuộc sống gia đình, em tìm đến ma túy và được đưa vào cơ sở cai nghiện từ tháng 4/2026. “Em mong biết chữ để tự tin hơn trong giao tiếp, chủ động tiếp cận thông tin và có thêm kiến thức khi trở về với gia đình”, Nhi tâm sự.

Cùng lớp, ông Lê Văn Trung (52 tuổi, quê Nghi Lộc) cũng tìm thấy niềm vui từ những bài học giản dị. Sau thời gian điều trị, cắt cơn và dần ổn định sức khỏe, ông đăng ký học xóa mù chữ. “Biết chữ, tôi thấy hãnh diện với bản thân hơn. Trước đây không biết chữ, tôi mặc cảm, tự ti lắm”, ông Trung chia sẻ.

Lớp xóa mù chữ được tổ chức ba buổi mỗi tuần, kéo dài trong 10 tháng. Học viên có độ tuổi, hoàn cảnh khác nhau nhưng đều chưa được học đầy đủ hoặc phải rời xa trường lớp từ sớm.

Lâm Nhi chăm chỉ học chữ, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Theo chị Hòa, khả năng tiếp thu của mỗi người không giống nhau. Có người khó nhớ mặt chữ, học trước quên sau; có người mất nhiều thời gian mới ghép được một vần đơn giản. Vì vậy, chị hướng dẫn từ cách cầm bút, viết chữ cái đến đánh vần, đọc và đặt câu, đồng thời thường xuyên động viên học viên.

“Có người ban ngày chăm chỉ học, tối về vẫn thức đến 2-3 giờ sáng để luyện chữ, tập đọc. Người này chưa hiểu thì nhờ người khác hướng dẫn, người viết chưa đúng được bạn cùng lớp chỉ lại. Dần dần, mọi người cùng động viên nhau tiến bộ”, chị Hòa kể.

Không chỉ dạy chữ mà còn mở lối trở về

Công tác giáo dục tại cơ sở cai nghiện không dừng lại ở những bài học đọc, viết. Các hoạt động còn hướng tới việc giúp học viên thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi, nhìn nhận lại bản thân và xây dựng động lực sống tích cực để trở về với gia đình, cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Vân, cán bộ Tổ Tham mưu tổng hợp Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, cho biết các bài giảng chính trị được lồng ghép linh hoạt với trò chơi, hoạt động kỹ năng sống, tạo không khí gần gũi để học viên dễ tiếp nhận. Cách truyền đạt phù hợp giúp người học chủ động tham gia, chia sẻ và suy ngẫm về những điều đã qua cũng như lựa chọn trong tương lai.

Chị Hòa đồng hành cùng "học trò" trên hành trình học chữ.

“Mỗi người đến cơ sở cai nghiện đều mang theo hoàn cảnh và câu chuyện riêng. Vì vậy, bên cạnh việc phổ biến kiến thức, sự lắng nghe, sẻ chia và động viên có ý nghĩa quan trọng. Khi được quan tâm, hướng dẫn phù hợp, học viên có thêm niềm tin và quyết tâm thay đổi”, chị Vân nói.

Trung tá Nguyễn Huy Quân, Phó Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, phụ trách phân khu 2 (Công an tỉnh Nghệ An), cho biết phân khu hiện có 78 người cai nghiện. Bên cạnh điều trị cắt cơn, giải độc và các rối loạn tâm thần, bệnh lý khác, đơn vị chú trọng giáo dục, tư vấn, hỗ trợ học viên phục hồi hành vi, nhân cách.

Bên cạnh dạy chữ, cơ sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật, các buổi nói chuyện chuyên đề về văn hóa, lịch sử dân tộc và tình cảm gia đình. Qua đó, người cai nghiện được nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời có thêm động lực chấp hành quy trình điều trị, rèn luyện bản thân và chuẩn bị hành trang tái hòa nhập.

Ngoài giờ lên lớp, người cai nghiện tranh thủ tìm sách đọc, bổ sung kiến thức và nuôi dưỡng niềm yêu thích học tập.

“Công tác giáo dục cũng được triển khai gắn với việc xây dựng môi trường sinh hoạt tích cực, khuyến khích người cai nghiện chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Từ những giờ học chữ đến các buổi sinh hoạt chuyên đề, mỗi hoạt động đều hướng tới mục tiêu giúp người cai nghiện củng cố niềm tin, từng bước thay đổi nhận thức và hành vi”, Trung tá Quân cho hay.