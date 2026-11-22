Trên trang web cá nhân ngày 20/11, nhà toán học Levent Alpöge cho biết đã cùng Claude - mô hình AI của Anthropic - xác nhận "Giả thuyết Riemann tổng quát", một phiên bản mở rộng đồ sộ từ phỏng đoán ban đầu của Riemann, đóng vai trò nền tảng với vô số cấu trúc ẩn giấu cho toàn bộ vũ trụ toán học.

Giả thuyết Riemann được nhà toán học Bernhard Riemann đề xuất năm 1859. Nó cho rằng vị trí của các số nguyên tố dọc theo trục số, thoạt nhìn có vẻ ngẫu nhiên, thực chất được chi phối bởi một trật tự phức tạp, có ý nghĩa.

Kể từ đó, nó đã trở thành kim chỉ nam cho toàn bộ lĩnh vực lý thuyết số, và là bài toán mở nổi tiếng nhất trong toán học. Đây là một trong số ít những vấn đề chưa được giải quyết mà Viện Toán học Clay treo thưởng 1 triệu USD, theo The Washington Post. Hầu hết chuyên gia hàng đầu dành rất ít thời gian để thực sự nghiên cứu, bởi không có con đường rõ ràng nào để chứng minh phỏng đoán của Riemann.

Hồi tháng 10, một số tiến bộ đáng kể đã xuất hiện trong số hơn 700 bài báo khoa học mà OpenAI công bố. Giờ đây, cuộc đua dường như đã kết thúc. Alpöge đăng tải bằng chứng Claude của mình được mã hóa bằng Lean - ngôn ngữ lập trình dùng để xác minh tính đúng đắn về mặt toán học của mỗi lập luận.

Alpöge cho biết Claude đã nhanh chóng vượt xa anh khi cả hai tiến gần đến phần kết của lập luận. Alpöge định hướng cho AI tìm ra ý tưởng ban đầu, và sau đó, "Claude bắt đầu khiến tôi phải kinh ngạc".

Các nhà toán học độc lập cho biết bằng chứng này vẫn đang được xem xét và xác minh chính thức. Dù vậy, những kiểm tra ban đầu bằng Lean đang cho kết quả khả quan.

Thông tin gây chấn động giới toán học vài giờ qua. Giả thuyết Riemann có thể coi là một đỉnh cao, là bài toán mà những bộ óc thông minh nhất đều thừa nhận rằng họ còn cách lời giải rất xa.

"Một AI có thể chứng minh giả thuyết Riemann không phải là thứ tôi muốn đối mặt", Andrew Sutherland, nhà toán học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), từng thừa nhận.

"Đây là một khoảnh khắc lịch sử", Sutherland chia sẻ sau khi tự mình biên dịch thành công kết quả của Alpöge trên phần mềm Lean. "Thế giới đã thay đổi. Tôi biết sẽ có rất nhiều luồng phản ứng trái chiều trong cộng đồng, nhưng với tôi, đây là chiến thắng của nhân loại và là một ngày đáng để ăn mừng".

Công trình này hứa hẹn mở ra nhiều hướng nghiên cứu hoàn toàn mới. "Nếu đúng, ngay cả khi mới chỉ lướt qua phần tóm tắt lập luận, tôi thấy rất có cơ sở để tin rằng những ý tưởng mới trong chứng minh này sẽ khai phá các lối tư duy chưa từng có trong lý thuyết số, tạo ra sức ảnh hưởng khổng lồ", theo giáo sư toán học Carlo Pagano tại Đại học Concordia, kiêm nhà nghiên cứu thỉnh giảng tại Google DeepMind.

Dù vậy, Sutherland cho hay còn rất nhiều việc phải làm để hiểu tường tận chi tiết lời giải. Ông cũng nhấn mạnh rằng công sức của con người đằng sau việc phát triển Lean, các mô hình ngôn ngữ lớn, cũng như hàng thiên niên kỷ thành tựu toán học làm bệ phóng cho bước tiến hôm nay đều xứng đáng được tôn vinh.

Nếu được xác nhận, thành tựu này sẽ khép lại một năm mà năng lực toán học của AI thăng tiến thần tốc, làm thay đổi mọi ngóc ngách của bộ môn này. Trong vài tháng qua, AI đã chứng minh hoặc có bước tiến ở hàng trăm câu hỏi toán học, trong đó có bài toán Thiên niên kỷ về phương trình Navier-Stokes, mà Levent Alpöge là trung tâm trong vụ "giành giật" lời giải giữa AI và con người.

Hình minh họa cho Giả thuyết Riemann. Ảnh: Maths Society