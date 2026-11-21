Trong thư gửi thầy Nguyễn Xuân Khang, 77 tuổi, ngày 20/11, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đánh giá trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Marie Curie Mèo Vạc mà thầy dành tặng thầy trò vùng cao nguyên đá khang trang, hiện đại.

Ông Sơn cũng trân trọng thầy Khang khi đã cùng tập thể trường Marie Curie Hà Nội dành tình yêu thương, sự sẻ chia cho những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng, trong đó có việc thầy nhận chăm lo lâu dài cho 22 em nhỏ sau trận lũ quét tại Làng Nủ, tỉnh Lào Cai.

Bộ trưởng cho rằng những việc làm này thể hiện tấm lòng nhân ái, tình thương yêu sâu nặng của một người thầy đối với những trẻ em còn nhiều mất mát, thiệt thòi. Thay mặt ngành Giáo dục, Bộ trưởng ghi nhận, đánh giá cao và gửi tới thầy Khang "lời cảm ơn chân thành, sâu sắc".

"Điều đáng quý không chỉ là giá trị vật chất của ngôi trường, mà còn là tấm lòng, tình yêu thương con người và tình yêu quê hương, đất nước mà thầy gửi gắm trong đó", ông Sơn nhìn nhận. "Ngôi trường sẽ còn ở lại với nhiều thế hệ học sinh, nuôi dưỡng những ước mơ, mở ra những cơ hội tốt đẹp cho các em".

Tối 20/11, thầy Nguyễn Xuân Khang cho biết rất xúc động khi nhận thư từ Bộ trưởng đúng ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày mai, thầy sẽ vượt quãng đường khoảng 450 km lên Mèo Vạc để tổ chức lễ khánh thành và bàn giao trường.

Thầy Nguyễn Xuân Khang là người sáng lập trường Marie Curie Hà Nội. Ngoài chu cấp cho 22 em nhỏ làng Nủ hay xây ngôi trường trăm tỷ ở Mèo Vạc, năm 2022, trường Marie Curie dạy tiếng Anh trực tuyến cho 2.600 học sinh lớp 3 ở Mèo Vạc, duy trì tới khi các em học xong tiểu học.

Cuối tháng 11/2023, trước tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh ở đây, thầy Khang chi 6-12 tỷ đồng hỗ trợ 30 sinh viên địa phương học đại học chuyên ngành này. Mỗi tháng, một sinh viên được hỗ trợ 5 triệu đồng, trong 4 năm.

Khuôn viên trường Marie Curie Mèo Vạc, Tuyên Quang, tháng 11/2026. Ảnh: Hoàng Giang