Thành lập trường THPT Kiến trúc: Học sinh sẽ được học gì ở ngôi trường này?

Ngôi trường dành cho những học sinh mê thiết kế

Theo quyết định thành lập, đối tượng tuyển sinh của THPT Kiến trúc là học sinh đã hoàn thành chương trình THCS và có năng khiếu mỹ thuật. Đây là điểm khác biệt lớn so với phần lớn các trường THPT công lập hiện nay.

Điều đó cho thấy nhà trường hướng đến nhóm học sinh có hứng thú với các lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật như kiến trúc, thiết kế, mỹ thuật ứng dụng ngay từ bậc phổ thông.

Được định hướng nghề nghiệp sớm

Học sinh theo học tại THPT Kiến trúc vẫn học đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học như các trường khác.

Tuy nhiên, lợi thế của ngôi trường này nằm ở việc được đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Đại học Kiến trúc Hà Nội. Nhờ đó, học sinh có thể được tiếp cận sớm với các hoạt động trải nghiệm, thiết kế, mỹ thuật, tư duy không gian, sáng tạo và định hướng nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực kiến trúc.

Khuôn viên Đại học Kiến trúc Hà Nội. (Ảnh: Fanpage nhà trường)

"Đường băng" cho các kiến trúc sư tương lai

Trong nhiều năm qua, không ít học sinh chỉ bắt đầu luyện vẽ hoặc tìm hiểu ngành kiến trúc khi đã học lớp 11, lớp 12. Với mô hình mới, học sinh có thể tiếp xúc với môi trường chuyên ngành ngay từ lớp 10.

Việc được học tập trong môi trường gắn với trường đại học chuyên ngành giúp các bạn học sinh hiểu rõ hơn về nghề kiến trúc sư, thiết kế nội thất, thiết kế đồ họa hay quy hoạch đô thị trước khi đưa ra lựa chọn nghề nghiệp.

Sự xuất hiện của THPT Kiến trúc cũng cho thấy xu hướng ngày càng rõ nét trong giáo dục phổ thông: không chỉ dạy kiến thức văn hóa mà còn tăng cường định hướng nghề nghiệp từ sớm, đặc biệt với những lĩnh vực đòi hỏi năng khiếu và sự sáng tạo.