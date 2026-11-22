Trong gian bếp của gia đình ở thôn Xuân Tiến, xã Xuân Du, cô Bùi Thị Mỹ đứng trước chiếc bàn gỗ cũ được dựng làm bảng, tay cầm phấn viết những phép tính, công thức Vật lý thẳng hàng lối. Không học sinh, không tiếng trống trường, cô vẫn giảng bài say sưa như những ngày còn đứng lớp năm xưa.

Mỗi ngày, cô Mỹ dành khoảng 45 phút ôn lại kiến thức, giảng bài, được con trai ghi hình bằng điện thoại. Các video mộc mạc, không dàn dựng cầu kỳ, bất ngờ thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, có lần vượt hai triệu. Hàng trăm bình luận bên dưới không bàn về kiến thức, đáp số mà xúc động trước tình yêu nghề của cô Mỹ. Nhiều người nhắc về mùi phấn trắng, những buổi học thời bao cấp và dáng hình người thầy năm cũ.

Cô Mỹ sinh năm 1952 trong gia đình dân tộc Mường nghèo khó, bố mất sớm, một mình mẹ cô tần tảo nuôi các con. Năm 1972, học hết lớp 7, cô thi đỗ hệ sư phạm 7+3 tại huyện Ngọc Lặc, chuyên ngành Toán - Vật lý.

Ra trường, cô được phân công về giảng dạy tại huyện Như Xuân, rồi chuyển về xã Xuân Du (huyện Như Thanh cũ). Những năm tháng đứng lớp, cuộc sống của cô giáo trẻ không ít gian nan. Đồng lương ít ỏi, ngoài giờ dạy, cô Mỹ phải làm thêm để trang trải sinh hoạt. Có những buổi đến trường, cô mang theo cả dao, tan lớp lại tranh thủ đi đốn củi. Năm 1990, kinh tế ngày càng khó khăn, cô Mỹ quyết định xin nghỉ việc, hưởng chế độ một lần.

Rời trường ở tuổi 38, người phụ nữ từng quen với phấn trắng, bảng đen chuyển hẳn sang làm ruộng để nuôi 5 người con. Dù vậy, cô nói những ký ức về những tiết học và hình ảnh học trò chưa bao giờ phai nhạt. Nhiều đêm, cô vẫn mơ thấy mình đứng trên bục giảng.

"Lớp học trong bếp" bắt đầu cách đây gần hai tháng, từ ý tưởng của anh Bùi Văn Dũng - con cô Mỹ. Anh tận dụng chiếc bàn gỗ cũ, chuẩn bị phấn, sắp xếp một góc gian bếp thành nơi giảng bài. Không có máy quay chuyên dụng, anh kê điện thoại lên thùng nhựa để ghi hình.

Ban đầu, hai mẹ con chỉ định quay làm kỷ niệm. Khi những video được đăng lên Facebook, TikTok, lượng người xem và chia sẻ tăng nhanh. Điều khiến anh Dũng vui nhất là thấy mẹ hào hứng khi cầm phấn, được làm công việc bà yêu thích từ thời trẻ.

Cô Mỹ cho biết kiến thức mình truyền đạt thuộc chương trình cũ, có nhiều điểm khác sách giáo khoa hiện hành. Tuy nhiên, những công thức, phương pháp giải bài đã gắn bó suốt thời gian dạy học vẫn được cô ghi nhớ.

"Tôi không cần giáo án, bởi kiến thức đã khắc sâu trong đầu, cứ đứng giảng là nhớ lại hết", cô nói.

Bà Bùi Thị Tuyết, Trưởng thôn Xuân Tiến, từng là học trò của cô Mỹ, cho biết trước đây cô là giáo viên dạy Toán có tiếng ở địa phương. Dù nghỉ việc đã lâu, mỗi khi trẻ em trong làng gặp bài khó tìm đến đều được cô chỉ dẫn.

"Dù cách dạy của bà có phần khác với hiện nay, nhiều cháu vẫn thấy dễ hiểu", bà Tuyết kể.

Dịp 20/11 năm nay, căn nhà đang xây dở của cô Mỹ rộn ràng hơn khi có nhiều học trò cũ và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đến thăm hỏi, chúc mừng. Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, bày tỏ sự trân trọng trước tình yêu nghề của nữ giáo viên.

Theo ông, điều níu chân người xem không chỉ là những bài Toán hay công thức Vật lý, mà còn là hình ảnh người thầy, người cô thân thuộc, gợi nhớ ký ức học trò của nhiều thế hệ.

Một tiết dạy Toán của cô Mỹ. Video: Facebook Bùi Mỹ