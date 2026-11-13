Ông bố dùng AI trị con "nghiện tivi" bằng chiêu cứ 10 phút lại kiểm tra bài

Phương pháp này nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều phụ huynh đề nghị người cha chia sẻ hướng dẫn cài đặt chương trình tương tự trên tivi, theo Shenzhen TV.

Người cha sống tại thành phố Thâm Quyến, không được nêu tên trong bản tin. Ông cho biết mình làm nghề lái taxi, trong khi con trai đang học trung học cơ sở lại dành quá nhiều thời gian xem tivi, thay vì tập trung vào việc học.

Người đàn ông từng thử sử dụng chức năng hỏi đáp tích hợp sẵn trên tivi nhưng cậu bé tìm được cách vượt qua. Ông cũng từng dùng ổ cắm điện thông minh để tự động ngắt nguồn tivi vào một khung giờ nhất định. Tuy nhiên, cách này cũng không hiệu quả vì cậu bé đơn giản là rút phích cắm thiết bị.

Tháng 10, quá thất vọng trước thói quen xem tivi quá nhiều của con, người cha quyết định nhờ đến một ứng dụng AI. Công cụ này tư vấn ông phát triển một chương trình có tên gọi "chìa khóa hỏi đáp".

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AI nhanh chóng tạo ra chương trình. Sau đó, người cha tiếp tục phối hợp với công cụ này để hoàn thiện, trước khi cài đặt lên tivi.

Theo cơ chế hoạt động, khi cậu bé đang xem tivi, cứ 10 phút, màn hình sẽ xuất hiện một câu hỏi thuộc các môn tiếng Trung, toán học hoặc tiếng Anh. Nội dung câu hỏi được thiết kế phù hợp với trình độ học tập hiện tại của em.

Nếu trả lời sai, cậu bé phải làm thêm một câu hỏi khác. Chỉ khi đưa ra đáp án chính xác, em mới được tiếp tục xem tivi.

Người cha cho biết ông khá bất ngờ khi con trai thực sự thích thú với việc giải đáp các câu hỏi. Ông dự định sẽ tăng dần độ khó của chúng.

Cách làm mới lạ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh có con mắc thói quen xem tivi quá nhiều. Một số người đã liên hệ đề nghị ông chia sẻ chi tiết chương trình.

Người cha cho biết cần thêm vài ngày để hoàn thiện video hướng dẫn vì phải tính đến sự khác biệt về cài đặt an toàn và quyền riêng tư trên từng dòng tivi.

Ông nhấn mạnh mục đích tạo ra chương trình không phải để cấm con xem tivi hoàn toàn. Thay vào đó, ông muốn biến sự tương tác này thành một "trò chơi" giữa hai cha con.

"Con được phép sử dụng nhiều cách khác nhau để phá vỡ hệ thống của tôi, còn tôi sẽ cố gắng hết sức để khắc phục những lỗ hổng. Chẳng phải đây cũng là một quá trình học hỏi đối với cả hai cha con sao?" - người cha chia sẻ.

"Tôi sẽ rất vui nếu con trai tự tìm ra cách giải quyết những thử thách này" - ông nói thêm.

Việc ứng dụng AI trong giáo dục gia đình ngày càng phổ biến tại Trung Quốc những năm gần đây.

Trong đó, các công cụ được gọi là "gia sư AI" thu hút đông đảo học sinh nhờ phương pháp giảng dạy sinh động, tạo hứng thú học tập.

Tháng 8 vừa qua, một bé gái 13 tuổi ở Thượng Hải đã phát triển sản phẩm AI hỗ trợ phụ huynh giám sát thói quen học tập của con. Sản phẩm này giành giải Ba tại một cuộc thi tiếp thị AI cấp quốc gia.