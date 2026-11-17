Quyết định do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ký ngày 16/11, sau hơn một tháng ông Nguyễn Tiến Thanh, Tổng giám đốc cũ, thôi chức theo nguyện vọng cá nhân.

Theo quyết định, ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập báo Giáo dục và Thời đại được điều động đến công tác tại Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời là Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 23/11/2026.

Ông Triệu Ngọc Lâm sinh năm 1979 tại Hà Nội, được điều động làm Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Báo GDTĐ

Ông Triệu Ngọc Lâm sinh năm 1979 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, là Cử nhân Báo chí; tốt nghiệp Lý luận chính trị cao cấp.

Ông Triệu Ngọc Lâm từng là Phó Tổng biên tập, chính thức được bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại từ ngày 13/2/2018.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thành lập năm 1957, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in, phát hành sách giáo khoa và các ấn phẩm giáo dục phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập của các ngành học, bậc học trên toàn quốc.

Đây là nhà xuất bản có quy mô lớn nhất cả nước, mỗi năm xuất bản hàng nghìn tựa sách và sản xuất thiết bị, đồ dùng dạy học.