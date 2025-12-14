Thí sinh chỉ thi tốt nghiệp THPT, học bạ vẫn được xét tuyển vào ĐH Quốc gia TPHCM

Chiều 14/12, ĐH Quốc gia TPHCM chính thức thông tin về công tác tuyển sinh năm 2026. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh trước đó hai ngày, PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM cho biết hệ thống này chủ trương thống nhất triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp, trong đó kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực đóng vai trò trụ cột. Mô hình nhằm giảm số lượng phương thức xét tuyển, hạn chế gây rối cho thí sinh và tạo sự đồng bộ trong đánh giá đầu vào. Tuy nhiên, việc này khiến nhiều thí sinh hoang mang cho rằng phải thi đánh giá năng lực mới được xét tuyển.

Theo ĐH Quốc gia TPHCM, những năm gần đây đơn vị kiên định chủ trương tinh gọn, chuẩn hóa và giảm sự phức tạp trong tuyển sinh đại học, trên cơ sở tuân thủ đầy đủ Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, đồng thời bảo đảm công bằng cho thí sinh. Năm 2025, ĐH Quốc gia TPHCM đã xác định rõ định hướng xây dựng một khung xét tuyển thống nhất ở cấp hệ thống, trong đó các trường đại học thành viên được trao quyền tự chủ lựa chọn, kết hợp và xác định trọng số các tiêu chí xét tuyển phù hợp với đặc thù đào tạo của từng đơn vị.

Định hướng tuyển sinh năm 2026 là sự kế thừa và tiếp tục hoàn thiện chủ trương này, không phải là sự thay đổi đột ngột hay loại bỏ các diện xét tuyển đang được triển khai theo quy chế hiện hành.

Theo ĐH Quốc gia TPHCM, “phương thức xét tuyển tổng hợp” được hiểu là việc sử dụng một khung công thức xét tuyển thống nhất, trong đó thí sinh có thể tham gia xét tuyển thông qua nhiều nguồn dữ liệu đầu vào khác nhau như kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức, kết quả học tập THPT và các tiêu chí hợp lệ khác theo quy định. Các tiêu chí này được kết hợp thông qua trọng số và nguyên tắc quy đổi rõ ràng, công khai, minh bạch, nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công bằng cho thí sinh và tạo thuận lợi trong tổ chức tuyển sinh cho các cơ sở đào tạo.

Không quy định bắt buộc thí sinh thi Đánh giá năng lực mới được xét tuyển

Phía ĐH Quốc gia TPHCM cho rằng, thực tiễn triển khai tại Trường Đại học Bách khoa cho thấy phương thức xét tuyển tổng hợp đã được áp dụng hiệu quả từ năm 2022. Theo đó, nhà trường sử dụng một phương thức tuyển sinh tổng hợp làm phương thức xét tuyển chính, với các thành phần điểm gồm kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập THPT. Thí sinh có thể sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc kỳ thi Đánh giá năng lực để xét tuyển. Kết quả thực hiện cho thấy phương thức này góp phần giảm sự phức tạp trong tuyển sinh, bảo đảm cơ hội tiếp cận công bằng cho thí sinh và nâng cao chất lượng đầu vào.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp 2025

Trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn này, ĐH Quốc gia TPHCM định hướng nghiên cứu, hoàn thiện và từng bước mở rộng mô hình phù hợp trong toàn hệ thống, gắn với điều kiện và đặc thù đào tạo của từng trường đại học thành viên. Các trường thành viên đang trong quá trình biên soạn, rà soát và hoàn chỉnh phương án tuyển sinh riêng, bao gồm việc xác định trọng số, cách thức quy đổi và hướng dẫn cụ thể cho từng nhóm đối tượng, nhằm bảo đảm tối đa khả năng tiếp cận của tất cả thí sinh.

Trên cơ sở đề xuất của các trường thành viên, ĐH Quốc gia TPHCM sẽ xem xét, thống nhất phương án tuyển sinh cuối cùng và công bố công khai theo đúng thời hạn quy định.

Đối với kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức, đây tiếp tục được xác định là một trong những công cụ đánh giá năng lực học tập quan trọng và được khuyến khích sử dụng trên cơ sở tự chủ của các trường thành viên. Tuy nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM không quy định bắt buộc thí sinh phải tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực để được xét tuyển; thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc các kết quả hợp lệ khác theo quy chế vẫn được bảo đảm quyền lợi và có hướng dẫn cụ thể trong phương án tuyển sinh của từng đơn vị.

Các chế độ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT tiếp tục được thực hiện đầy đủ, nhất quán và không thay đổi; đồng thời được tích hợp hài hòa trong phương án tuyển sinh chung của từng trường, bảo đảm tuân thủ quy định, giữ vững nguyên tắc công bằng và minh bạch.

ĐH Quốc gia TPHCM khẳng định việc triển khai tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 sẽ được thực hiện một cách thận trọng, nhất quán và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Mọi nội dung liên quan đến phương thức, tiêu chí và lộ trình tuyển sinh sẽ được công bố công khai, minh bạch và đúng thời hạn; các điều chỉnh đều có lộ trình phù hợp, đặt quyền lợi chính đáng của thí sinh lên hàng đầu, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đầu vào và sự ổn định của toàn hệ thống.