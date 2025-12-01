Tuyển sinh 2026: Học bạ giảm vai trò, thí sinh cần chuẩn bị gì?

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên loại bỏ hoàn toàn xét học bạ

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (ĐHSP Thái Nguyên) thông báo chính thức về 6 phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2026. So với năm 2025, trường tiếp tục không xét học bạ (kết quả học tập THPT) và bỏ xét điểm hai kỳ thi riêng là V-SAT và HSA. Thay vào đó, trường bổ sung phương thức xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ quốc tế.

Các phương thức còn lại bao gồm: Xét tuyển thẳng, xét điểm thi đánh giá năng lực của Trường ĐHSP Hà Nội (SPT), xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, và xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học. Năm 2025, ngành Sư phạm Lịch sử và Sư phạm Ngữ văn là hai ngành có điểm đầu vào cao nhất tại trường này (từ 27,92 - 27,94 điểm).

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 siết chặt xét học bạ ở các ngành trọng điểm

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (ĐHSP Hà Nội 2) cũng công bố 6 phương thức tuyển sinh cho năm 2026. Trường có sự phân hóa rõ rệt: các ngành Sư phạm trọng điểm như Giáo dục tiểu học, Sư phạm Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh sẽ không áp dụng xét học bạ.

Ảnh minh hoạ.

Phương thức xét học bạ chỉ còn áp dụng cho một số ngành khác như Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất và một số ngành ngoài sư phạm. Về xét điểm thi đánh giá năng lực, trường giới hạn chỉ xét thí sinh tham dự kỳ thi độc lập do chính ĐHSP Hà Nội 2 và ĐHSP TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh khẳng định vai trò kỳ thi riêng

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (ĐHSP TP. HCM) duy trì 3 nhóm phương thức tuyển sinh chính cho năm 2026 nhưng đã loại bỏ phương thức xét tuyển độc lập bằng học bạ THPT từ năm 2025.

Thay vào đó, trường tiếp tục tổ chức và dự kiến mở rộng quy mô, tăng số lượng đợt thi Đánh giá năng lực chuyên biệt (gồm 6 môn). Điểm học bạ vẫn được sử dụng làm căn cứ xét tuyển trong một số phương thức kết hợp. Động thái này cho thấy trường ưu tiên sử dụng kết quả thi độc lập do chính trường tổ chức để đánh giá năng lực thí sinh.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tăng cường đánh giá tư duy

Mặc dù chưa có thông báo chính thức, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSP Hà Nội) dự kiến về việc sử dụng kết quả kỳ thi độc lập. Trường tiếp tục sử dụng các phương thức truyền thống như xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đặc biệt, đối với phương thức xét tuyển tài năng, trường dự kiến thay thế điểm học bạ bằng điểm tư duy (tính từ kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy - TSA) khi tính điểm hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn, khẳng định sự ưu tiên cho việc đánh giá năng lực nhận thức và tư duy.

Thí sinh cần làm gì để vượt qua rào cản xét tuyển mới?

Những điều chỉnh đồng loạt của 4 trường đại học lớn này cho thấy xu hướng rõ nét là tăng cường độ chính xác và tin cậy của tiêu chí đánh giá năng lực của thí sinh.

Theo các chuyên gia tuyển sinh, để vượt qua "rào cản" tuyển sinh mới và tối đa hóa cơ hội trúng tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên, thí sinh cần tập trung vào các chiến lược sau:

Tập trung tuyệt đối vào các kỳ thi chuẩn hóa: Đây là chiến lược quan trọng nhất. Thí sinh cần coi trọng việc đạt điểm cao trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT, vốn vẫn là phương thức xét tuyển quan trọng nhất. Ngoài ra, thí sinh nên lựa chọn tham gia các kỳ thi Đánh giá năng lực độc lập có uy tín và được các trường sư phạm hàng đầu công nhận như kỳ thi của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) hay kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt của ĐHSP TP. HCM. Việc tham gia các kỳ thi này giúp tăng thêm cơ hội trúng tuyển, đặc biệt khi các trường đã hạn chế hoặc loại bỏ xét học bạ.

Đánh giá lại vai trò của Học bạ: Thí sinh cần xác định rằng điểm học bạ sẽ không còn là yếu tố quyết định độc lập, nhất là đối với các ngành đào tạo giáo viên cốt lõi. Học bạ có thể vẫn được sử dụng kết hợp với điểm thi năng khiếu hoặc điểm thi độc lập, nhưng không còn là phương thức tuyển sinh chủ đạo.

Tận dụng lợi thế từ Chứng chỉ Quốc tế: Với việc ĐHSP Thái Nguyên và một số trường khác bổ sung phương thức xét tuyển kết hợp Chứng chỉ Quốc tế, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ (như IELTS, TOEFL) hoặc các chứng chỉ chuẩn hóa khác nên chủ động tận dụng. Đây sẽ là một lợi thế cạnh tranh nổi trội để được xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển.

Sự chuyển dịch trong tuyển sinh không chỉ là thay đổi về phương thức, mà còn là tín hiệu tích cực hướng tới nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.