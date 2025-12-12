Nhiều trường ĐH công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026

Mặc dù điểm học bạ THPT không còn được sử dụng như một phương thức xét tuyển độc lập ở nhiều trường ĐH, tuy nhiên điểm học bạ rất quan trọng. Một số trường ĐH sử dụng phương thức kết hợp, tính điểm học bạ chung với các tiêu chí khác (như kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp THPT, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc phỏng vấn) để đưa ra đánh giá toàn diện về thí sinh.

Nhiều trường ĐH ở TPHCM đã có phương án tuyển sinh dự kiến cho năm học 2026 - 2027

1. Trường ĐH Hoa Sen: Dự kiến xét tuyển 6 phương thức

- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026;

- Xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM và ĐHQG Hà Nội năm 2026;

- Xét học bạ THPT theo điểm tổ hợp 3 môn;

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT;

- Xét kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT 2026;

- Xét tuyển qua phỏng vấn.

2. Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TPHCM: Dự kiến xét tuyển 5 phương thức

- Xét kết quả học tập THPT (học bạ);

- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026;

- Xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2026;

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TPHCM;

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT;

3. Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH): Dự kiến xét tuyển 6 phương thức

- Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026;

- Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2026 của ĐHQG TPHCM;

- Xét kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT 2026;

- Xét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12;

- Xét học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12 ;

- Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và điểm học bạ THPT.

Trong đó, phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và điểm học bạ THPT là phương thức mới của năm 2026.

4. Trường ĐH Ngân hàng TPHCM: dự kiến xét tuyển 4 phương thức

- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD-ĐT

- Xét tổng hợp kết quả học tập và thành tích bậc THPT

- Xét kết quả điểm thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT năm 2026;

- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

5. Trường ĐH Công thương TPHCM: Dự kiến xét tuyển 5 phương thức

- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT;

- Xét kết quả học tập THPT của năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12;

- Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM;

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT;

- Xét tuyển dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM kết hợp kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn tương ứng với từng ngành.

Dự kiến, từ năm 2028, Trường ĐH Công Thương TPHCM sẽ bỏ việc xét tuyển độc lập học bạ THPT, thay thế bằng phương thức đánh giá năng lực tổng hợp.

6. Trường ĐH Công nghiệp TPHCM: Dự kiến xét tuyển 2 phương thức

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT;

- Xét tuyển tổng hợp. Phương thức này bao gồm các điểm thành phần như xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, kết quả học tập THPT và các thành tích nổi bật khác.

Theo nhà trường, phương thức xét tuyển tổng hợp hướng đến việc đánh giá toàn diện, công bằng hơn trong tuyển sinh.

7. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Dự kiến xét tuyển 3 phương thức

- Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh;

- Xét tuyển theo phương thức khác.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, thí sinh xét tuyển ĐH bằng học bạ năm 2025 chiếm tỉ lệ cao nhất trong 17 phương thức. Cụ thể, tỉ lệ thí sinh sử dụng phương thức xét học bạ chiếm 42,4%, xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 39,1%, các phương thức khác chiếm 18,5%.