Vụ nữ sinh mồ côi bị bạn bè cô lập, nghi uống thuốc trừ sâu: Sở GDĐT Hưng Yên chỉ đạo "nóng"

Sở GDĐT Hưng Yên chỉ đạo "nóng" vụ nữ sinh mồ côi bị bạn bè cô lập, nghi uống thuốc trừ sâu

Sáng 18/3, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Đồng Thụy, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin vụ việc em Phạm Th.Th.H. (học sinh lớp 7, Trường THCS Quang Hưng, xã Quang Hưng) vì uất ức khi bạn bè mắng chửi, cô lập dẫn đến nghĩ quẩn uống thuốc trừ sâu, phải nhập viện.

Theo ông Thuỵ, ngay trong sáng nay, Sở đã có văn bản gửi UBND xã Quang Hưng và Trường THCS Quang Hưng. Trong văn bản nêu rõ, để kịp thời nắm bắt tình hình, có cơ sở chỉ đạo và phối hợp xử lý (nếu cần thiết), Sở GDĐT đề nghị hai đơn vị khẩn trương rà soát, xác minh và báo cáo đầy đủ các nội dung: thông tin chi tiết về vụ việc (thời gian, địa điểm, diễn biến, tình trạng hiện tại của học sinh); nguyên nhân xảy ra; công tác xử lý của nhà trường (các biện pháp đã triển khai, việc phối hợp với gia đình và các cơ quan liên quan); cùng các giải pháp tiếp tục thực hiện nhằm ổn định tình hình.

Lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Hưng Yên thăm hỏi tình hình sức khoẻ em H. sáng 18/3.

Đồng thời, Sở GDĐT tỉnh Hưng Yên yêu cầu việc báo cáo phải bảo đảm trung thực, khách quan, kịp thời, không để chậm trễ thông tin.

Trong quá trình xử lý, đề nghị nhà trường chú trọng ổn định tâm lý học sinh, không để lan truyền thông tin gây ảnh hưởng đến môi trường giáo dục; thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật thông tin. Các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ việc phải bị xử lý nghiêm theo quy định; báo cáo gửi về Sở GDĐT trước 15h30 ngày 18/3.

Em H. hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Gia Khiêm

Trước đó, ngày 17/3, trao đổi với PV Dân Việt, chị Phạm Thị Hiền (46 tuổi) cho biết, vừa trình báo Công an xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên, về việc cháu gái mình là em Phạm Th.Th.H. (học sinh lớp 7, Trường THCS Quang Hưng) vì uất ức khi bạn bè mắng chửi, cô lập dẫn đến nghĩ quẩn, nghi uống thuốc trừ sâu.

Theo chị Hiền, H. mồ côi cả bố và mẹ từ khi còn rất nhỏ tuổi, sống cùng ông bà nội ngoài 80 tuổi. H. là người sống tình cảm, tuy nhiên từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, em có dấu hiệu bị một số bạn trong lớp cô lập, trêu chọc và gây áp lực tinh thần.

Gói thuốc trừ sâu được cho là nữ sinh uống trước đó. Ảnh: Gia Khiêm

“Vấn đề ở chỗ cháu tôi đã cầu cứu giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng như vậy nhưng không được và đã có hành động dại dột. Hiện giờ cháu đang rất hoang mang và sợ hãi, gặp ai hỏi chuyện là khóc vì run sợ và cháu đang được bác sĩ theo dõi độc tố trong người”, chị Hiền bức xúc.

Theo chị Hiền, ngoài việc bị nói xấu trực tiếp, em còn nhận nhiều tin nhắn xúc phạm từ các tài khoản ẩn danh. Có thời điểm, em bị dồn ép tại khu vực nhà vệ sinh, kèm theo lời lẽ chửi bới.

Nữ sinh H. nhận nhiều tin nhắn xúc phạm từ các tài khoản ẩn danh. Ảnh: GĐCC

Biết được hoàn cảnh đáng thương của H., cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên đã nhận trợ cấp mỗi tháng 1 triệu đồng phụ giúp cùng gia đình chăm sóc em. Một, hai tháng cán bộ Công an tỉnh Hưng Yên lại về thăm hỏi, động viên H. Các ngày lễ Tết đều tặng quà khích lệ tinh thần nữ sinh. Trong các năm học, H. luôn đạt danh hiệu học giỏi.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo UBND xã Quang Hưng cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được thông tin vụ việc và đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên gia đình học sinh.

Khi được hỏi nguyên nhân vụ việc do nữ sinh bị bạo lực học đường và đã phản ánh tới giáo viên chủ nhiệm, lãnh đạo nhà trường nhiều lần nhưng vụ việc chưa được giải quyết, vị này khẳng định: "Nếu đúng sự việc như vậy, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm lãnh đạo nhà trường".

Theo lãnh đạo UBND xã Quang Hưng, qua nắm bắt ban đầu, vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn giữa các học sinh trong quá trình sinh hoạt, giao tiếp hằng ngày. "Ở lứa tuổi này, các em đôi khi có xích mích, giận dỗi, tách nhóm chơi với nhau. Trường hợp học sinh H. mồ côi là hoàn cảnh đặc biệt nên có thể H. dễ nảy sinh tâm lý mặc cảm", vị này nói.

Bên cạnh đó, lãnh đạo xã Quang Hưng cho hay, cần tiếp tục xác minh đầy đủ, khách quan các thông tin liên quan. Nếu có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, địa phương và nhà trường sẽ xử lý theo quy định. Ngoài ra, địa phương luôn có các chương trình hỗ trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong trường hợp cụ thể này, chính quyền sẽ xem xét, có biện pháp hỗ trợ phù hợp sau khi làm rõ vụ việc.