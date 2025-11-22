Loạt trường đại học công bố kế hoạch tuyển sinh năm 2026

Tại Trường Đại học Nha Trang, kế hoạch tuyển sinh dự kiến cho năm 2026 giữ ổn định số lượng gần 3.800 chỉ tiêu cho 71 chương trình đào tạo. Nhà trường tiếp tục không xét tuyển học bạ và không cộng điểm ưu tiên đối với chứng chỉ IELTS nhằm bảo đảm sự công bằng giữa các nhóm thí sinh.

Các phương thức tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Nha Trang.

Bảng quy định về quy đổi điểm chứng chỉ IELTS thành điểm môn tiếng Anh.

Các phương thức xét tuyển vẫn xoay quanh việc sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng với phương thức xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT. Trường cũng duy trì quy định quy đổi điểm IELTS sang điểm môn tiếng Anh trong trường hợp thí sinh thuộc diện được miễn thi theo quy chế hiện hành.

Trong khối trường quân đội, Trường Sĩ quan Chính trị là đơn vị có sự điều chỉnh mạnh mẽ nhất khi dừng sử dụng hai tổ hợp truyền thống là A00 và C00. Thay vào đó, các tổ hợp mới đều được xây dựng theo yêu cầu thống nhất về tỷ lệ môn Toán và Ngữ văn trong tổ hợp xét tuyển, bảo đảm phù hợp quy định của Bộ GD&ĐT. Bốn tổ hợp mới gồm C01, C03, C04 và D01 sẽ chính thức áp dụng từ mùa tuyển sinh 2026.

Học viện Biên phòng cũng điều chỉnh theo hướng tương tự khi thu hẹp còn ba tổ hợp xét tuyển cho cả hai ngành đào tạo là Biên phòng và Luật. Các tổ hợp C03, C04 và D01 sẽ thay thế hoàn toàn C00 và A01 vốn được sử dụng trong các năm trước. Việc điều chỉnh tổ hợp được Học viện lý giải là nhằm đồng bộ với quy chế tuyển sinh mới và phù hợp định hướng đánh giá năng lực thí sinh trong những năm tới.

Khối ngành sức khỏe cũng bắt đầu công bố kế hoạch từ rất sớm. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến tuyển sinh 13 ngành trong năm 2026, trong đó ngành Y khoa được chia thành hai chương trình gồm chương trình chuẩn và chương trình tăng cường tiếng Anh; ngành Điều dưỡng cũng dự kiến có thêm chuyên ngành cấp cứu ngoài bệnh viện.

13 ngành dự kiến tuyển sinh trong năm 2026 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Nhà trường thông tin sẽ áp dụng ba phương thức xét tuyển, chủ yếu dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, tuyển thẳng theo quy định và một số phương thức khác sẽ được công bố trong đề án chính thức. Điểm đặc biệt là môn Toán được quy định bắt buộc trong mọi tổ hợp xét tuyển của trường đối với các ngành khối sức khỏe.

Trong khi đó, Trường Đại học Công Thương TP.HCM cho biết dự kiến giữ nguyên năm phương thức xét tuyển như năm 2025, bao gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập trong ba năm THPT, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, xét tuyển thẳng theo quy định và xét tuyển kết hợp giữa điểm kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM với kết quả học tập THPT. Đây được xem là phương án ổn định, cho phép thí sinh có nhiều lựa chọn phù hợp với năng lực của mình.

Đáng chú ý, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã sớm công bố phương án tuyển sinh dự kiến cho năm 2026 với khoảng 9.880 chỉ tiêu. Ba phương thức xét tuyển chủ đạo gồm xét tuyển tài năng, xét điểm kỳ thi Đánh giá tư duy và xét điểm thi tốt nghiệp THPT tiếp tục được giữ ổn định. Nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi Đánh giá tư duy theo ba đợt vào tháng 1, tháng 3 và tháng 5, đồng thời duy trì 11 tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT như những năm gần đây. Các quy định liên quan đến sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để quy đổi điểm hoặc xét tuyển vào những chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh cũng sẽ được tiếp tục áp dụng.

Việc nhiều trường công bố phương án tuyển sinh sớm giúp thí sinh có thời gian chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi và quá trình đăng ký xét tuyển. Dự kiến từ nay đến cuối quý I/2026, các trường đại học còn lại sẽ hoàn tất công bố thông tin để đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.