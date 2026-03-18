Hơn 100 đại học xét tuyển học bạ năm 2026

Đến ngày 18/3, hơn 100 đại học thông báo dùng điểm học bạ để tuyển sinh đầu vào.

Điểm mới của năm nay là sự đồng nhất về điều kiện xét tuyển theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo: thí sinh phải có điểm trung bình 6 học kỳ của ít nhất 3 môn (phải có Toán hoặc Văn) với trọng số không dưới 1/3 tổng điểm. Ngoài ra, thí sinh đạt tổng điểm thi tốt nghiệp 3 môn từ 15/30 trở lên (xét theo tổ hợp hoặc gồm điểm Toán, Văn và một môn khác).

Một số trường đưa ra yêu cầu cao hơn. Chẳng hạn Đại học Ngoại thương chỉ xét học bạ với hai nhóm: học sinh hệ chuyên; đạt giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên. Cùng đó, thí sinh đạt tối thiểu 24 điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp.

Một số trường như Học viện Ngoại giao, Dược Hà Nội... xét tuyển kết hợp học bạ với chứng chỉ quốc tế. Một số kết hợp học bạ với phỏng vấn như Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Ngân hàng TP HCM. Cũng có trường kết hợp học bạ với các thành tích khác như điểm thi đánh giá năng lực, giải học sinh giỏi... .

Danh sách hơn 100 đại học xét điểm học bạ năm 2026 (thí sinh đọc đề án tuyển sinh các trường để biết yêu cầu chi tiết):

Năm ngoái, các trường đại học dùng 17 phương thức tuyển sinh. Tất cả xét cùng một đợt, sau khi thí sinh biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thay vì xét tuyển sớm với một số phương thức như các năm trước.

Kết thúc đợt xét tuyển đầu, khoảng 625.500 sinh viên xác nhận nhập học. Điểm chuẩn với hệ đại học từ 13 đến 30. Điểm trung bình là 19,11, giảm ba điểm so với kỳ tuyển sinh năm 2024.

Số trúng tuyển nhập học bằng phương thức học bạ chưa được công bố, nhưng các năm trước chiếm khoảng 30-50% tổng số.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần