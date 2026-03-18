Đau âm ỉ rồi diễn tiến nhanh, nam sinh viên suýt mất tinh hoàn

Ngày 18-3, Bệnh viện Quân y 175 TPHCM cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu bảo tồn cơ quan sinh sản thành công cho một nam sinh viên bị xoắn tinh hoàn.

Bệnh nhân là N.T.P. (21 tuổi), sinh viên một trường CĐ, nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng tinh hoàn trái. Trước đó, từ đêm hôm trước, bệnh nhân xuất hiện cơn đau âm ỉ. Đến rạng sáng, cơn đau tăng nhanh không chịu đựng được nên đến cơ sở y tế gần nhà thăm khám. Sau khi được sơ cứu ban đầu, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Quân y 175.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân được thăm khám nhanh chóng và hội chẩn với Khoa Nam học. Qua đánh giá lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn trái ở khoảng giờ thứ 6–7, thời điểm then chốt quyết định khả năng bảo tồn cơ quan.

Ngay lập tức, quy trình phẫu thuật cấp cứu được kích hoạt. Trong quá trình mổ, ê-kíp ghi nhận tinh hoàn trái bị xoắn hai vòng, tím đen do thiếu máu nuôi. Các bác sĩ tiến hành tháo xoắn, đồng thời áp dụng các biện pháp hồi phục tưới máu như đắp gạc nước muối ấm và theo dõi sát.

Sau khoảng 30 phút, tinh hoàn dần hồng trở lại, cho thấy dòng máu đã được tái lập. Ê-kíp quyết định bảo tồn tinh hoàn, đồng thời cố định cả hai tinh hoàn vào bìu nhằm phòng ngừa xoắn tái phát. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị kháng sinh, giảm đau và theo dõi hậu phẫu. Hiện sức khỏe ổn định, hồi phục tốt.

Bác sĩ chúc mừng bệnh nhân điều trị khỏi bệnh và xuất viện

Theo các bác sĩ, xoắn tinh hoàn là cấp cứu nam khoa nguy hiểm, thường gặp ở thanh thiếu niên và nam giới trẻ. Bệnh khởi phát đột ngột với cơn đau dữ dội vùng bìu, có thể kèm sưng, buồn nôn hoặc đau lan xuống bụng dưới.

Đáng lưu ý, "giờ vàng" để xử trí xoắn tinh hoàn là trong vòng 6 giờ đầu. Nếu chậm trễ, tinh hoàn có nguy cơ hoại tử do thiếu máu kéo dài và buộc phải cắt bỏ.

Qua trường hợp trên, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các cơn đau bất thường ở tinh hoàn. Việc đến cơ sở y tế sớm có ý nghĩa quyết định trong việc bảo tồn chức năng sinh sản.