Học sinh, sinh viên sắp có 2 kỳ nghỉ dài liên tiếp, có nơi nghỉ tới 9 ngày

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương của học sinh: 3 ngày

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương của học sinh năm 2026 rơi vào Chủ nhật (26/4). Vì trùng ngày nghỉ cuối tuần, học sinh được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Tính cả hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày từ 25/4 đến 27/4.

Như vậy, với những đơn vị không tổ chức dạy, học thứ bảy, lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương của học sinh có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ 25/4 đến 27/4.

Lịch nghỉ 30/4 và 1/5 của học sinh: 4 ngày

Lịch nghỉ 30/4 và 1/5 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với người làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục từ 30/4 đến 3/5.

Với những trường không tổ chức dạy học thứ Bảy, kỳ nghỉ của học sinh, sinh viên có thể kéo dài 4 ngày, gồm hai ngày nghỉ chính thức nối tiếp hai ngày nghỉ cuối tuần, thời gian nghỉ từ ngày 30/4 đến đến hết ngày 3/5.

​Khoảng cách giữa hai kỳ nghỉ chỉ có 2 ngày làm việc. Nếu sử dụng phép năm cho hai ngày này, người lao động có thể nghỉ liên tục từ 25/4 đến 3/5, tổng cộng 9 ngày.

Học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Lịch nghỉ Ngày Quốc khánh 2/9 của học sinh: 5 ngày

Lịch nghỉ Ngày Quốc khánh 2/9 năm nay, công chức, viên chức và người lao động khu vực nhà nước sẽ được nghỉ liên tục từ thứ Bảy (29/8) đến hết thứ Tư (2/9). Tổng thời gian nghỉ là 5 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ theo quy định, 2 ngày nghỉ cuối tuần và 1 ngày nghỉ bù do hoán đổi lịch làm việc.

Với khối doanh nghiệp, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ ngày 2/9 và lựa chọn thêm 1 ngày nghỉ liền kề trước hoặc sau, đồng thời phải thông báo phương án nghỉ ít nhất 30 ngày trước khi áp dụng.

Như vậy, tùy theo kế hoạch của từng đơn vị, học sinh và sinh viên có thể được nghỉ tối đa 5 ngày, kéo dài từ thứ Bảy (29/8) đến hết thứ Tư (2/9).

Nhiều trường đại học công bố lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 và 1/5

Nhiều trường đại học đã công bố kế hoạch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 năm 2026 với cách sắp xếp khác nhau.

Tại Trường Đại học Gia Định (TP.HCM), sinh viên có kỳ nghỉ dài nhất trong số các trường đã thông báo. Theo kế hoạch, sinh viên được nghỉ từ 26/4 đến hết 3/5. Nếu tính thêm ngày thứ bảy trước đó (25/4), tổng thời gian nghỉ có thể kéo dài 9 ngày liên tục, bao gồm cả dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 và kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Trong khi đó, Trường Đại học Ngoại thương lựa chọn phương án linh hoạt để vừa bảo đảm tiến độ học tập vừa tạo điều kiện cho sinh viên nghỉ lễ. Ngoài các ngày nghỉ chính thức của Giỗ Tổ Hùng Vương (26/4 – 27/4) và 30/4 – 1/5, nhà trường chuyển toàn bộ các lớp học trực tiếp trong hai ngày 28/4 và 29/4 sang hình thức học trực tuyến. Nhờ vậy, sinh viên có thể học từ xa tại quê nhà hoặc trong chuyến đi chơi mà không cần đến trường. Tính cả thời gian nghỉ và học online, sinh viên cũng không phải đến trường trong 9 ngày liên tiếp.

Một số trường khác bố trí lịch nghỉ thành hai đợt riêng cho từng dịp lễ. Tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, do Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 rơi vào chủ nhật (26/4) nên sinh viên được nghỉ bù vào thứ hai 27/4, tổng cộng nghỉ 2 ngày từ 26/4 đến 27/4. Đối với kỳ nghỉ 30/4 – 1/5, sinh viên toàn trường được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ 30/4 đến hết 3/5.

Tương tự, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM cũng chia lịch nghỉ thành hai giai đoạn. Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, sinh viên nghỉ từ 26/4 đến 27/4; còn kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 kéo dài từ 30/4 đến hết 3/5.

Còn tại Trường Đại học Công nghệ Đông Á, sinh viên và học viên cao học được nghỉ từ 27/4 đến hết 1/5. Nếu tính cả ngày chủ nhật trước đó, tổng thời gian nghỉ có thể khoảng 6 ngày. Sinh viên sẽ quay trở lại học tập từ 2/5, trong khi những người đang thực tập sẽ nghỉ theo lịch của doanh nghiệp.