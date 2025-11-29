Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT

Danh sách các trường đại học công bố dự kiến tuyển sinh năm 2026 sử dụng SAT

Ngoài các trường đã có thông báo dự kiến rõ ràng, các trường sau cũng rất chắc chắn sẽ duy trì phương thức xét tuyển sử dụng SAT/ACT do tính ổn định trong chính sách tuyển sinh các năm gần đây: Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội và Trường Đại học Dược Hà Nội (thường yêu cầu SAT tối thiểu 1400/1600 cho ngành Dược học).

Thí sinh 2026 cần làm gì để tối ưu hóa điểm SAT?

Theo các chuyên gia tuyển sinh, thí sinh cần thiết lập chiến lược "ba mũi nhọn" khi quyết định sử dụng chứng chỉ SAT/ACT. Trước hết, việc Hoàn thành sớm để tối ưu hóa thời gian là rất quan trọng: do điểm SAT/ACT có giá trị trong 5 năm, thí sinh nên có chứng chỉ đạt mức điểm mục tiêu sớm nhất có thể (thường là cuối năm lớp 11 hoặc đầu năm lớp 12). Hành động chiến lược này giúp giảm đáng kể áp lực thi cử và tạo ra khoảng thời gian quý báu để tập trung ôn luyện cho các kỳ thi quan trọng khác như Đánh giá Tư duy/Năng lực hay Tốt nghiệp THPT.

Mũi nhọn thứ hai là việc Định mức điểm cạnh tranh: mặc dù các trường top đầu thường yêu cầu mức điểm SAT tối thiểu là 1200 - 1300 (thang 1600), nhưng để thực sự tăng khả năng trúng tuyển vào các ngành học có tính cạnh tranh cao, thí sinh cần phải hướng tới mức điểm cao hơn, khoảng 1380 - 1450 trở lên.

Cuối cùng, thí sinh phải nắm vững Chiến lược xét tuyển kết hợp. Hầu hết các trường đều sử dụng SAT/ACT trong phương thức này, có nghĩa là điểm chứng chỉ quốc tế chỉ là một phần của hồ sơ. Điều kiện tiên quyết để bộ hồ sơ được đánh giá toàn diện và đạt hiệu quả cao nhất là thí sinh cần bổ sung các yếu tố nổi bật khác như: IELTS/TOEFL cao, Học bạ THPT xuất sắc (GPA từ 8.0 trở lên) hoặc Thành tích hoạt động ngoại khóa/nghiên cứu.

Đặc biệt, thí sinh cần chủ động theo dõi Đề án tuyển sinh chính thức được các trường đại học công bố vào khoảng giữa tháng 2 năm 2026 để có thông tin chi tiết và chính xác nhất về chỉ tiêu và điều kiện cụ thể.

SAT (Scholastic Assessment Test) là bài kiểm tra năng lực chuẩn hóa được công nhận rộng rãi, do tổ chức College Board của Mỹ quản lý. Chứng chỉ này được sử dụng để đánh giá khả năng đọc hiểu, viết và toán học. Đặc biệt, từ năm 2024, kỳ thi SAT đã chuyển hoàn toàn sang hình thức Digital SAT (thi trên máy tính) tại Việt Nam và trên toàn cầu, với thời gian làm bài được rút ngắn và kết quả được trả nhanh chóng hơn. Trong những năm gần đây, nhiều trường đại học đã đưa SAT/ACT vào phương thức xét tuyển, khẳng định đây là một "tấm vé vàng" tiềm năng giúp thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển vào các ngành học chất lượng cao.