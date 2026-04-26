Các mốc thời gian quan trọng trong phòng thi lớp 10 Hà Nội, thí sinh cần lưu ý

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của Sở GD-ĐT Hà Nội, kỳ thi diễn ra từ ngày 30/5 đến ngày 1/6.

Cụ thể, 9h sáng 29/5, các điểm thi sẽ tổ chức học quy chế thi cho thí sinh, thông báo bảng ghi tên dự thi để thí sinh kiểm tra, báo cáo sai sót cho điểm thi.

Ngày 30 và 31/5, các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm 2026.

Ngày 30/5, buổi sáng, 7h15, thí sinh được gọi vào phòng thi. 7h55, cán bộ coi thi sẽ phát đề thi môn Ngữ văn cho các thí sinh. Từ 8h, thí sinh bắt đầu làm bài môn Ngữ văn (trong thời gian 120 phút), giám thị thu bài vào lúc 10h.

Chiều ngày 30/5, 13h15, thí sinh được gọi vào phòng thi. Vào 13h50, cán bộ coi thi phát đề thi môn Ngoại ngữ cho thí sinh. Từ 14h, thí sinh bắt đầu làm bài môn Ngoại ngữ (trong thời gian 60 phút), giám thị thu bài lúc 15h.

Sáng 31/5, lúc 7h15, các thí sinh được gọi vào phòng thi. 7h55, cán bộ coi thi sẽ phát đề thi môn Toán cho thí sinh. Từ 8h, thí sinh bắt đầu làm bài môn Toán (trong thời gian 120 phút), giám thị thu bài lúc 10h.

Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 các trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 1/6 (tùy từng khối chuyên theo các buổi khác nhau).

Cụ thể, sáng ngày 1/6, 7h15, thí sinh được gọi vào phòng thi. 7h55, cán bộ coi thi phát đề thi cho thí sinh. Từ 8h, thí sinh bắt đầu làm bài (trong thời gian 150 phút).

Chiều ngày 1/6, 13h15, thí sinh được gọi vào phòng thi. Vào 13h55, cán bộ coi thi phát đề thi cho thí sinh. Từ 14h, thí sinh bắt đầu làm bài (trong thời gian 150 phút).