Nữ sinh trở thành thủ khoa tốt nghiệp loại xuất sắc Trường Công nghệ

Với điểm trung bình tích lũy 3.88/4, Nguyễn Ngọc Yến Trang không chỉ có điểm số cao nhất khoa mà còn là thủ khoa toàn trường. Kết quả của Trang thêm ấn tượng trong ngành học có đa số nam sinh. Lớp Trang có nhiều nữ nhất trong các khóa, cũng chỉ có 4 trên tổng số 51 sinh viên. Cả khóa của Trang chỉ có 5 nữ sinh.

Vượt qua nhiều nam sinh, Nguyễn Ngọc Yến Trang (ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng) trở thành thủ khoa tốt nghiệp năm 2025 của Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC

Là cựu học sinh lớp chuyên tiếng Nhật của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), song khi chọn trường đại học, thay vì theo các ngành về ngoại ngữ, biên phiên dịch hay kinh tế như định hướng của gia đình, Trang quyết chọn ngành xây dựng.

“Nhiều người khuyên em không nên theo ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng, vốn đa số người học là nam, bởi cho rằng sẽ vất vả. Nhưng khi chọn ngành, em không bắt đầu từ câu hỏi ‘ngành này hợp với nam hay nữ’, mà chỉ tự hỏi 2 điều: Mình có học được và có sẵn sàng gắn bó lâu dài với nó không? Với ngành kỹ thuật xây dựng, câu trả lời của em cho cả hai đều là ‘có’ và em quyết chọn. Lúc đó, em nghĩ trong tương lai, rất nhiều công việc ở lĩnh vực kỹ thuật đòi hỏi tư duy, kiến thức và sự cẩn trọng hơn là sức mạnh thể chất. Vì vậy, sự khác biệt về giới tính không còn là rào cản quá lớn”, Trang kể.

Trang không gặp nhiều khó khăn với các môn đại cương nhưng mọi thứ thử thách hơn khi đi sâu vào các môn chuyên ngành từ năm ba như Sức bền vật liệu, Cơ kết cấu... vì phải thường xuyên làm đồ án.

“Đúng là mọi người khuyên không sai, học ngành này vất vả thật. Nhưng em thấy lựa chọn của mình vẫn đúng. Bởi học có thể vất vả hơn nhưng khi đi làm lại nhiều cơ hội hơn”, Trang chia sẻ.

Cách học của Trang là “học đến đâu, hiểu đến đấy”. Em tập trung nghe giảng trên lớp và cố gắng chia việc học ra từng ngày. Việc nào có thể hoàn thành sớm sẽ tranh thủ làm luôn, không để dồn kiến thức, bài tập vào một lúc.

Đối với Trang, bí quyết để duy trì kết quả học tập tốt nằm ở sự tập trung và khả năng quản lý thời gian hiệu quả. Nữ sinh xây dựng thói quen chỉ ưu tiên một mục tiêu quan trọng trong từng giai đoạn, lên kế hoạch dài hạn và chia nhỏ công việc để tránh áp lực dồn dập. Bên cạnh đó, việc chủ động tham gia các hoạt động tập thể, đảm nhiệm vai trò lớp trưởng, chi hội trưởng, phó liên chi hội khoa đã giúp Trang hoàn thiện các kỹ năng mềm quan trọng như giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình và xử lý tình huống.

Nữ sinh cũng chủ động hỏi thầy cô những kiến thức mình chưa hiểu. “Không chỉ trên lớp mà về nhà em cũng nhắn tin hỏi. Các thầy cô sẵn sàng giải đáp ngoài giờ, tư vấn định hướng học tập và nghề nghiệp. Điều đó tạo cho em cảm giác được lắng nghe và tin tưởng. Em nghĩ rằng khi mình chủ động và bắt tay vào học và làm, dù điểm số như thế nào thì thầy cô vẫn ghi nhận sự cố gắng của mình”, Trang nói.

Ngoài những bài giảng trên lớp, Trang cũng được các thầy cô động viên, hướng dẫn tiếp cận thêm các phần mềm chuyên môn, cập nhật xu hướng mới của ngành và các chứng chỉ nghề nghiệp cần thiết.

Trong suốt các kỳ học, Trang đều nhận được học bổng khuyến khích học tập và nhiều năm liền đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc.

Thể hiện nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc, đồ án tốt nghiệp của Trang được đánh giá cao với điểm số 9.6/10. Đồ án của em tập trung vào các cấu kiện đặc biệt như vách, dầm chuyển hay móng đơn hợp khối, thể hiện khả năng vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.

Nguyễn Ngọc Yến Trang nhiều năm liền đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc. Ảnh: NVCC

Trang cũng cho thấy sự phát triển toàn diện về kỹ năng và năng lực hội nhập khi có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N2 và IELTS 7.0.

Ngoài kiến thức chuyên ngành, Trang nhìn nhận nền tảng tiếng Nhật giúp mình học tốt hơn và có thể nắm bắt nhiều cơ hội, thậm chí là lợi thế cạnh tranh trong quá trình xin việc và quyết định mức lương.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là vào đầu năm hai, khi tham gia cuộc thi Virtual Design World Cup và được đề cử sang Nhật Bản dự lễ trao giải với toàn bộ chi phí được tài trợ. Trang được chọn tới Nhật vì thông thạo cả tiếng Nhật và tiếng Anh.

“Trong khoảnh khắc đứng trên sân khấu, trình bày về dự án mình đã dày công chuẩn bị, rồi nhận được giải thưởng cùng những tin nhắn chúc mừng từ thầy cô, em càng tin rằng lựa chọn ngành học của mình là đúng”, Trang nói.

Với lợi thế ngoại ngữ cùng các chứng chỉ chuyên môn, từ cuối năm thứ ba, Trang đã chủ động xây dựng hồ sơ cá nhân, tìm kiếm cơ hội việc làm, nộp CV và tham gia phỏng vấn tại các doanh nghiệp. Hiện, em làm việc với vai trò kỹ sư tư vấn, khảo sát xây dựng, thực hiện các dự án cho một công ty có trụ sở chính ở Nhật Bản.

Trong thời gian tới, nữ kỹ sư trẻ tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, trau dồi ngoại ngữ và sẵn sàng theo đuổi những mục tiêu lớn hơn. Trang hy vọng có cơ hội du học Nhật hoặc làm việc tại đất nước này trong lĩnh vực xây dựng.