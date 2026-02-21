Nữ sinh tốt nghiệp GPA tuyệt đối, cao nhất lịch sử Bách khoa TP.HCM

Thành tích của nữ sinh theo học một ngành vốn được xem là lĩnh vực của nam giới đã gây ấn tượng mạnh với giảng viên và bạn bè.

Hành trình vượt áp lực để chạm mốc GPA tuyệt đối

Ngay từ thời THPT, Hồng Phụng đã quan tâm đến ngành Quản lý Công nghiệp - lĩnh vực kết hợp giữa kinh tế và kỹ thuật, gắn với quy trình sản xuất, vận hành và quản trị của doanh nghiệp. Chính tính liên ngành và cơ hội nghề nghiệp rộng mở là yếu tố khiến Phụng cảm thấy hứng thú.

Sau khi tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo và được gia đình, thầy cô định hướng, em quyết định đăng ký vào Trường ĐH Bách khoa TPHCM.

“Em thấy chương trình học phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân nên quyết định thử sức”, Phụng chia sẻ.

Nguyễn Hoàng Hồng Phụng, tốt nghiệp ngành Quản lý Công nghiệp, trường ĐH Bách khoa TP.HCM với GPA tuyệt đối 4.0/4.0.

Những ngày đầu bước vào môi trường học tập khắt khe của một trường kỹ thuật hàng đầu, Phụng từng thiếu tự tin và lo ngại không theo kịp chương trình. Sự động viên và tin tưởng từ gia đình, thầy cô giúp em dần lấy lại cân bằng và mạnh dạn đặt mục tiêu cao hơn cho bản thân.

Dù vậy, hành trình duy trì thành tích học tập xuất sắc của nữ sinh không hề bằng phẳng. Trong hai năm liên tiếp giữ kết quả gần như tuyệt đối, Phụng luôn tự đặt ra tiêu chuẩn rất cao, khiến áp lực tích tụ. Có thời điểm em cảm thấy quá tải và từng nghĩ đến việc xin bảo lưu một năm để tìm lại sự cân bằng.

Bước ngoặt đến từ câu chuyện của một giảng viên Bách khoa mà Phụng được nghe trong giai đoạn khó khăn. Thầy từng trượt môn Giải tích, phải tạm dừng việc học vì áp lực, nhưng sau khi vượt qua khủng hoảng tâm lý đã quay lại trường, kiên trì theo đuổi con đường học tập và trở thành giảng viên của chính ngôi trường thầy từng chật vật theo đuổi.

“Câu chuyện ấy giúp em hiểu rằng vấp ngã không phải là kết thúc, quan trọng là không bỏ cuộc”, Phụng nói.

Tốt nghiệp đại học, Hồng Phụng dự định theo học cao học tại nước ngoài.

Bí quyết học tập của nữ sinh Bách khoa GPA 4.0

Theo Hồng Phụng, yếu tố quan trọng nhất giúp em duy trì GPA tuyệt đối là sự chủ động trong học tập. Trước mỗi buổi học, em đều đọc trước tài liệu để nắm kiến thức nền. Nhờ đó, khi lên lớp, em dễ theo kịp bài giảng và tập trung vào những nội dung nâng cao. Khi gặp vấn đề chưa rõ, Phụng chủ động trao đổi với giảng viên hoặc thảo luận cùng bạn bè để tránh bỏ sót kiến thức.

Bên cạnh đó, nữ sinh chú trọng xây dựng thời gian biểu khoa học, ưu tiên các nhiệm vụ có thời hạn gấp và linh hoạt phân bổ thời gian cho những công việc khác. Cách quản lý này giúp em hạn chế quá tải và duy trì hiệu quả học tập ổn định.

Môn học để lại dấu ấn sâu sắc nhất với Phụng là Phương pháp Nghiên cứu. Trước đây, dù thường xuyên đọc tài liệu khoa học, em gặp khó khăn trong việc hiểu cách xây dựng phương pháp và xử lý số liệu. Sau khi học môn này, Phụng nắm rõ cấu trúc của một nghiên cứu khoa học, từ đặt vấn đề, lựa chọn phương pháp đến phân tích và trình bày kết quả. Điều đó giúp em tiếp cận các tài liệu chuyên môn một cách tự tin hơn.

Không chỉ giúp cải thiện khả năng đọc tài liệu khoa học, quá trình học còn giúp Phụng tích lũy nhiều kỹ năng quan trọng như tư duy phân tích, xử lý dữ liệu, làm việc nhóm và thuyết trình. Những kỹ năng này, theo em, có giá trị thiết thực cho công việc sau này.

Trong thời gian tới, Hồng Phụng dự định theo học cao học tại nước ngoài. Nữ sinh cho biết chưa muốn chia sẻ chi tiết kế hoạch khi mọi thứ chưa hoàn tất, nhưng khẳng định mục tiêu lâu dài là tiếp tục phát triển chuyên môn một cách nghiêm túc và đóng góp tích cực cho cộng đồng.