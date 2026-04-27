Đảm bảo tiền lương và phụ cấp cho giáo viên dạy liên trường liên cấp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 93/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo. Văn bản này gồm 7 chương, 26 điều, tập trung vào các vấn đề cốt yếu như chức danh, bổ nhiệm, tuyển dụng và đào tạo. Đặc biệt, tại Điều 13 của Nghị định đã quy định cụ thể về chế độ tiền lương, phụ cấp cũng như trình tự phân công nhà giáo dạy liên trường, liên cấp.

Phân công dựa trên thực tế và thẩm quyền rõ ràng

Việc dạy liên trường hoặc liên cấp hiện nay không thực hiện một cách máy móc mà phải căn cứ sát sao vào điều kiện thực tế của từng giáo viên. Cơ quan quản lý có trách nhiệm cân nhắc yếu tố địa lý và hoàn cảnh cá nhân để tránh gây quá tải, đồng thời cần sự thống nhất giữa đơn vị quản lý trực tiếp và nơi tiếp nhận. Các cơ sở giáo dục phải phối hợp chặt chẽ trong việc bố trí thời gian và nhiệm vụ để nhà giáo hoàn thành tốt công tác chuyên môn tại nhiều cấp học.

Về quy trình thực hiện, đối với các trường thuộc quản lý địa phương, việc phân công được xây dựng thành kế hoạch cụ thể, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định. Với các cơ sở giáo dục đại học hoặc nghề nghiệp, người đứng đầu sẽ trực tiếp quyết định hoặc ủy quyền phân công trên cơ sở đề xuất từ các đơn vị thành viên. Mỗi quyết định đều phải nêu rõ thời gian, khối lượng giảng dạy và được cập nhật đầy đủ vào hồ sơ điện tử của nhà giáo.

Đảm bảo định mức giờ dạy và chế độ đãi ngộ tài chính

Điểm mới quan trọng mang tính bảo vệ quyền lợi nhà giáo là tổng số tiết dạy sẽ được tính gộp từ tất cả các nơi được phân công. Cách tính này đảm bảo giáo viên không bị thiệt về định mức lao động khi phải di chuyển giữa nhiều trường. Mặc dù việc đánh giá định kỳ vẫn do đơn vị quản lý trực tiếp thực hiện, nhưng kết quả bắt buộc phải căn cứ thêm nhận xét từ nơi giáo viên được cử đến giảng dạy nhằm phản ánh chính xác chất lượng thực tế.

Về vấn đề tài chính, tiền lương và các khoản đóng theo lương của giáo viên dạy liên trường vẫn do đơn vị quản lý chính chi trả để đảm bảo tính thống nhất. Riêng các khoản tiền dạy thêm giờ phát sinh, phụ cấp lưu động và các chi phí hỗ trợ khác sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành và do ngân sách nhà nước đảm bảo. Quy định này giúp giáo viên yên tâm công tác, đảm bảo thu nhập xứng đáng với công sức và đặc thù công việc tại nhiều điểm trường khác nhau.