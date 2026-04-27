Thủ khoa học sinh giỏi lớp 10 Hà Tĩnh: 'Đạt điểm tối đa 20/20, em rất bất ngờ'

Tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 10 cấp tỉnh Hà Tĩnh năm nay, Trần Hữu Việt Hoàng, học sinh lớp 10 Tin, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, xuất sắc giành giải Nhất môn Tin học. Em cũng là thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong tổng số 1.470 thí sinh dự thi.

Kết quả này không chỉ giúp Việt Hoàng dẫn đầu môn Tin học, mà còn gây chú ý bởi mức điểm tuyệt đối hiếm gặp ở kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Chia sẻ về bài làm, Hoàng cho biết em hoàn thành bài thi nhưng chỉ dự đoán đạt 18-19 điểm. “Khi biết mình được điểm tối đa, em rất bất ngờ”, nam sinh nói.

Nam sinh Việt Hoàng gây ấn tượng khi đạt điểm tuyệt đối 20/20 tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 10 Hà Tĩnh. Ảnh: NVCC

Theo Hoàng, đề thi năm nay có độ khó cao, đặc biệt ở câu cuối khi yêu cầu tư duy thuật toán sâu và khả năng tối ưu hóa trong thời gian ngắn. Đây cũng là phần khiến em mất nhiều thời gian nhất.

Trong quá trình làm bài, Hoàng lựa chọn hướng tiếp cận kết hợp các cấu trúc dữ liệu như deque và vector để tối ưu hiệu suất, thay vì sử dụng phương pháp vét cạn truyền thống (tức là thử lần lượt mọi trường hợp).

“Bài cuối dài và khó, đòi hỏi tối ưu nhiều. Em phải liên tục điều chỉnh cách làm để kịp thời gian”, Hoàng cho biết.

Sau kỳ thi, khi thử giải lại bài toán theo hướng đầy đủ hơn, em gặp lỗi tràn bộ nhớ. Trải nghiệm này giúp Hoàng nhận ra, trong phòng thi, mức độ tối ưu của lời giải mang tính quyết định.

Nam sinh cũng cho rằng, độ khó của đề cùng áp lực thời gian có thể xem là “một sự may mắn”, bởi buộc em phải chọn phương án giải ngắn gọn, hiệu quả nhất trong giới hạn cho phép, yếu tố giúp em đạt điểm tuyệt đối.

Tự học và kỷ luật để bứt phá

Việt Hoàng tiếp cận Tin học từ sớm, bắt đầu học lập trình từ lớp 4. Từ các bài toán cơ bản, em dần hình thành niềm yêu thích với tư duy thuật toán và ngôn ngữ C++.

Lên THCS, Hoàng chủ động tham gia luyện đề, học chuyên sâu để hướng tới lớp chuyên Tin. Em đạt nhiều giải thưởng cấp thành phố, cấp tỉnh và trúng tuyển lớp chuyên Tin Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh với vị trí á khoa.

Việt Hoàng (ở giữa) đã đạt nhiều thành tích môn Tin học nhờ nỗ lực tự học và kỷ luật bản thân. Ảnh: NVCC

Để duy trì phong độ, Hoàng học đều mỗi ngày, vừa củng cố kiến thức vừa hoàn thành bài tập. Song song đó, em luyện đề các năm trước, giải bài trên các nền tảng lập trình trực tuyến nhằm rèn tư duy và kỹ năng xử lý vấn đề.

Ngoài chương trình học, nam sinh tự học qua tài liệu online, diễn đàn lập trình và kinh nghiệm từ người đi trước. Mỗi ngày, em dành 3-4 giờ thực hành C++, Python, đồng thời tìm hiểu thêm về STEM và robot.

Theo Hoàng, yếu tố quan trọng là sự nghiêm túc, tự giác và khả năng kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội, trò chơi cũng như các công cụ AI. Bên cạnh đó, việc xác định mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi là điều cần thiết giúp em đạt kết quả cao.

Nam sinh cũng nhấn mạnh, học tốt Tin học cần nền tảng Toán học vững để hỗ trợ tư duy thuật toán. Vì vậy, em luôn cân đối thời gian học các môn để đảm bảo kiến thức toàn diện.

Nhận xét về học trò, cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt, giáo viên chủ nhiệm, cho biết Việt Hoàng là học sinh thông minh, chủ động, có ý thức học tập tốt. Thành tích của em là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ và phản ánh đúng năng lực.

Sau kỳ thi cấp tỉnh, Việt Hoàng đặt mục tiêu hướng đến đội tuyển quốc gia môn Tin học, tiến gần hơn tới ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin.