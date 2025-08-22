Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

CẬP NHẬT: Điểm chuẩn 2025 của các trường đại học trên cả nước

Sự kiện: Điểm chuẩn đại học - cao đẳng

Từ 12h30 hôm nay 22/8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025.

* Tiếp tục cập nhật

Danh sách các trường công bố điểm chuẩn:

Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội:

Năm nay, ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội với 28.19 điểm.

CẬP NHẬT: Điểm chuẩn 2025 của các trường đại học trên cả nước - 1

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU:

Năm 2025, điểm chuẩn trúng tuyển đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn dao động từ 15 đến 18 điểm.

CẬP NHẬT: Điểm chuẩn 2025 của các trường đại học trên cả nước - 2

Đại học Hoa Sen:

CẬP NHẬT: Điểm chuẩn 2025 của các trường đại học trên cả nước - 3

Học viện Hàng không:

Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn cao nhất Học viện Hàng không Việt Nam là 27 điểm với ngành Quản lý hoạt động bay (học bằng Tiếng Anh); Quản lý và khai thác bay (học bằng Tiếng Anh).

CẬP NHẬT: Điểm chuẩn 2025 của các trường đại học trên cả nước - 4

CẬP NHẬT: Điểm chuẩn 2025 của các trường đại học trên cả nước - 5

Trường Đại học Hạ Long:

Trường Đai học Hạ Long là trường đầu tiên ở khu vực miền Bắc công bố điểm chuẩn trúng tuyển 2025.

Theo đó, điểm chuẩn của trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THTP dao động từ 15 đến 27,32 điểm.

CẬP NHẬT: Điểm chuẩn 2025 của các trường đại học trên cả nước - 6

CẬP NHẬT: Điểm chuẩn 2025 của các trường đại học trên cả nước - 7

CẬP NHẬT: Điểm chuẩn 2025 của các trường đại học trên cả nước - 8

Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM:

Điểm chuẩn trúng tuyển của Trường ĐH Hùng Vương TP HCM (DHV) dao động từ 15 đến 20 điểm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

CẬP NHẬT: Điểm chuẩn 2025 của các trường đại học trên cả nước - 9

Trường Đại học Gia Định:

CẬP NHẬT: Điểm chuẩn 2025 của các trường đại học trên cả nước - 10

Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM

CẬP NHẬT: Điểm chuẩn 2025 của các trường đại học trên cả nước - 11

* Tiếp tục cập nhật

Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2025
Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2025

Trường Đại học Hùng Vương TPHCM công bố điểm chuẩn tuyển sinh 2025 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là trường đại học đầu tiên của...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Việt Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/08/2025 13:08 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm chuẩn đại học - cao đẳng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN