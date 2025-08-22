CẬP NHẬT: Điểm chuẩn 2025 của các trường đại học trên cả nước
Từ 12h30 hôm nay 22/8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025.
* Tiếp tục cập nhật
Danh sách các trường công bố điểm chuẩn:
Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội:
Năm nay, ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội với 28.19 điểm.
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU:
Năm 2025, điểm chuẩn trúng tuyển đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn dao động từ 15 đến 18 điểm.
Đại học Hoa Sen:
Học viện Hàng không:
Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn cao nhất Học viện Hàng không Việt Nam là 27 điểm với ngành Quản lý hoạt động bay (học bằng Tiếng Anh); Quản lý và khai thác bay (học bằng Tiếng Anh).
Trường Đại học Hạ Long:
Trường Đai học Hạ Long là trường đầu tiên ở khu vực miền Bắc công bố điểm chuẩn trúng tuyển 2025.
Theo đó, điểm chuẩn của trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THTP dao động từ 15 đến 27,32 điểm.
Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM:
Điểm chuẩn trúng tuyển của Trường ĐH Hùng Vương TP HCM (DHV) dao động từ 15 đến 20 điểm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Trường Đại học Gia Định:
Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM
* Tiếp tục cập nhật
