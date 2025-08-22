Loạt ngành học ở Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có điểm chuẩn trên 27

Tối 22-8, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã công bố điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) đối với các phương thức xét tuyển năm 2025.

Thông tin từ trường cho biết, năm nay, trường có gần 70.000 thí sinh đăng ký với hơn 155.000 nguyện vọng, trong đó hơn 20.000 nguyện vọng 1, cho tổng chỉ tiêu 7.342.

Điểm chuẩn duy trì ở mức cao và phân hóa rõ rệt, trung bình 26,16 điểm.

Trong số 86 chương trình đào tạo, có 55 chương trình trên 24 điểm, 18 chương trình trên 26 điểm, 9 chương trình trên 27 điểm. Lần đầu tiên trường có 5 chương trình đạt trên 28 điểm, chủ yếu thuộc nhóm khoa học cơ bản và công nghệ cốt lõi.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất là sư phạm tiếng Anh với 29,57 điểm; thấp nhất là 21,1 điểm. Một số ngành có điểm chuẩn nổi bật gồm: kỹ thuật thiết kế vi mạch 28,65 điểm (100% thí sinh trúng tuyển môn Toán từ 8 điểm trở lên), vật lý kỹ thuật 28,65 điểm, công nghệ kỹ thuật hóa học 28,45 điểm.

Khối ngành STEM tiếp tục là thế mạnh khi 55 chương trình thu hút số lượng lớn thí sinh đăng ký, trong đó 37 chương trình trên 24 điểm, 24 chương trình trên 25 điểm và 15 chương trình trên 26 điểm. Một số ngành mới cũng ghi nhận mức điểm đáng chú ý: cơ khí tự động hóa 23,55 điểm, công nghệ truyền thông 26,5 điểm.

Theo đại diện nhà trường, hơn 65% thí sinh trúng tuyển bằng nguyện vọng 1, 2, 3. Kết quả này cho thấy uy tín, sức hút và sự tín nhiệm của xã hội đối với môi trường đào tạo của trường. Nhà trường cho biết sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng phục vụ người học, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao đa ngành cho cả nước.