Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2025, nhiều ngành tăng

Sự kiện: Điểm chuẩn đại học - cao đẳng

Điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2025 xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp được báo VietNamNet cập nhật nhanh và chính xác.

Điểm chuẩn Trường ĐH Xây dựng Hà Nội năm 2025 cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2025, nhiều ngành tăng - 1

Đại học Xây dựng Hà Nội năm nay tuyển 4.700 sinh viên bằng các phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ ba năm theo tổ hợp, điểm kỳ thi riêng do các trường tổ chức, xét chứng chỉ quốc tế, tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo đề án của trường, quy chế của Bộ GD-ĐT.

Học phí Đại học Xây dựng Hà Nội với khóa tuyển sinh năm 2025-2026 trung bình là 18,5 triệu đồng/năm học với chương trình chuẩn. Với các chương trình chất lượng cao, quốc tế, học phí cao hơn, có chương trình là khoảng 37 triệu đồng một năm.

Điểm chuẩn Đại học Hà Nội cao nhất 34,35/40
Điểm chuẩn Đại học Hà Nội cao nhất 34,35/40

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu điểm chuẩn của Đại học Hà Nội với 34,35 điểm.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Hùng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/08/2025 17:46 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm chuẩn đại học - cao đẳng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN