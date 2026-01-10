Mức thưởng Tết 2026 cho giáo viên: Các thầy cô trường công lập ở đâu nhận đến hơn 100 triệu đồng?

Cách tính mức thưởng Tết 2026 cho giáo viên

Trao đổi với PV báo Dân Việt, một thầy giáo đang công tác tại TP.HCM cho biết, mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 của giáo viên nhìn chung không có nhiều biến động so với năm 2025. Riêng bản thân thầy hiện đang ở bậc 7, dự kiến tổng tiền thưởng Tết nhận được khoảng 70–75 triệu đồng.

Theo thầy giáo này, điểm khác biệt lớn nhất so với năm trước là khoản thưởng theo Nghị định 73. Nếu năm 2025 chỉ được chi trả trong 6 tháng thì năm nay giáo viên được hưởng đủ 12 tháng. Tổng thu nhập gồm tiền thu nhập tăng thêm theo quý, tiền thưởng theo Nghị định 73 và phần kết dư cuối năm do nhà trường thực hành tiết kiệm chi.

Giáo viên nhiều nơi mong ngóng thưởng Tết 2026. Ảnh minh họa: Tào Nga

Tuy nhiên, đây chưa phải là con số nhiều nhất bởi có những giáo viên đang hưởng lương ở bậc cao nhất, cộng với chức vụ sẽ nhận khoảng 70 triệu đồng thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết của HĐND TP.HCM, khoảng 10-15 triệu đồng tiền Nghị định 73 và thu nhập kết dư của trường khoảng 20-30 triệu đồng. Tổng mức thưởng Tết 2026 cho giáo viên này lên tới hơn 100 triệu đồng.

Một giáo viên tiểu học đang công tác tại xã Tân An Hội (TP.HCM) cho biết, trong mức thưởng Tết 2026 cho giáo viên, khoản tiền lớn nhất nhận được là thu nhập tăng thêm quý IV theo Nghị quyết 27/2025 của HĐND TP.HCM, với số tiền gần 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, như các năm trước, giáo viên còn được nhận khoản thu nhập tăng thêm từ nguồn kết dư của nhà trường, dao động khoảng 10–20 triệu đồng.

Đáng chú ý, năm 2026 là lần đầu tiên giáo viên chính thức được nhận tiền thưởng theo Nghị định 73 của Chính phủ. Hiện cô chưa nhận khoản này nên chưa thể xác định chính xác số tiền, chỉ ước tính trong khoảng 10–15 triệu đồng.

Ngoài ra, giáo viên còn được nhận quà Tết của UBND TP.HCM, với mức chi tương đương năm 2025 là 1,8 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết 2026 cho giáo viên ở TP.HCM: "Cắt giảm các khoản chi không cần thiết"

Nếu cộng gộp các khoản thu nhập bổ sung, bình quân mỗi giáo viên của Trường THCS Nguyễn Văn Luông (TP.HCM) có thể nhận khoảng 50 triệu đồng vào dịp cuối năm; riêng những giáo viên có thâm niên công tác, tổng số tiền có thể vượt mức 80 triệu đồng.

Trao đổi về vấn đề này, ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, giáo viên dự kiến được chi trả thêm nhiều khoản ngoài lương. Trong đó, nguồn kết dư chi cuối năm ước khoảng 10 triệu đồng/người. Thu nhập tăng thêm quý IV ở mức bình quân khoảng 40 triệu đồng/giáo viên, với những trường hợp có thâm niên có thể đạt trên 60 triệu đồng. Ngoài ra, giáo viên còn được nhận tiền thưởng theo Nghị định 73 của Chính phủ, dao động từ 10–13 triệu đồng, tùy từng cá nhân.

Ông Cường cho biết, để tạo nguồn thu nhập cuối năm cho giáo viên, trong suốt năm học, tập thể hội đồng sư phạm nhà trường thống nhất chủ trương thực hành tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi chưa thật sự cần thiết.

Nhà trường chú trọng tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, điện, nước. Vào các dịp lễ trong năm, giáo viên cũng thống nhất không tổ chức tiệc mặn, chỉ gặp mặt đơn giản với bánh kẹo, trái cây, nhằm dành nguồn lực chăm lo cho giáo viên vào dịp Tết.