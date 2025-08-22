Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Điểm chuẩn các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Sự kiện: Điểm chuẩn đại học - cao đẳng

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn các trường đại học thành viên năm 2025.

* Tiếp tục cập nhật

Điểm chuẩn Đại học Giáo dục

Điểm chuẩn các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - 1

Điểm chuẩn Trường Quản trị và Kinh doanh

Điểm chuẩn các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - 2
Điểm chuẩn trường Đại học Y Dược

Điểm chuẩn các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - 3

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Điểm chuẩn các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - 4

Điểm chuẩn của Trường ĐH Công nghệ 

Điểm chuẩn các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - 5

Điểm chuẩn trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật

Điểm chuẩn các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - 6

Điểm chuẩn Đại học Việt NhậtĐiểm chuẩn các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - 7

Đại học Ngoại thương công bố điểm sàn năm 2025
Đại học Ngoại thương công bố điểm sàn năm 2025

Trường Đại học Ngoại thương thông báo về ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2025.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/08/2025 15:58 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm chuẩn đại học - cao đẳng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN