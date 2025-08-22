Điểm chuẩn các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn các trường đại học thành viên năm 2025.
* Tiếp tục cập nhật
Điểm chuẩn Đại học Giáo dục
Điểm chuẩn Trường Quản trị và Kinh doanhĐiểm chuẩn trường Đại học Y Dược
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Điểm chuẩn của Trường ĐH Công nghệ
Điểm chuẩn trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật
Điểm chuẩn Đại học Việt Nhật
Trường Đại học Ngoại thương thông báo về ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2025.
