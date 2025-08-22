Học viện Ngân hàng công bố điểm chuẩn từ 21 đến 26,97

Học viện Ngân hàng chiều 22/8 công bố điểm chuẩn với các phương thức xét tuyển năm 2025 (Mã trường NHH), dao động từ 21 đến 26,97 điểm, tùy theo chương trình đào tạo.

Theo nhà trường, một số ngành thu hút đông đảo thí sinh đăng ký và có điểm trúng tuyển ở mức khá cao là: Luật kinh tế, Tài chính, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Ngân hàng, Ngân hàng số, Marketing, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đầu tư, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ tài chính.

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2025 ở từng ngành như sau:

Năm nay, học viện tuyển khoảng 3.600 sinh viên theo các phương thức: xét tuyển thẳng, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, dựa vào năng lực học tập THPT, kết hợp học bạ với chứng chỉ quốc tế, dựa vào kết quả kỳ thi V-SAT và thi đánh giá năng lực HSA.

Học phí Học viện Ngân hàng dự kiến khoảng 26,5-28 triệu đồng một năm với chương trình chuẩn, 40 triệu đồng ở chương trình chất lượng cao, tăng 1,5-3 triệu đồng so với năm ngoái.

Với các chương trình liên kết quốc tế, sinh viên phải nộp 340-380 triệu đồng cho toàn khóa học 4 năm, có thể cao hơn nếu chọn học năm cuối ở nước ngoài.

Giảng viên, sinh viên Học viện Ngân hàng trong buổi tư vấn tuyển sinh hồi tháng 7. Ảnh: BAV

Năm ngoái, điểm chuẩn Học viện Ngân hàng xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 23-28,13 điểm với nhóm ngành theo thang 30. Ngành Luật kinh tế cao nhất. Với nhóm xét theo thang 40 (môn Toán hệ số 2), ngành Tài chính có điểm trúng tuyển cao nhất - 34,2.