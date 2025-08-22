Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM năm 2025, cao nhất 29,35

Đối với phương thức xét điểm thi THPT điểm chuẩn từ 20 đến 28,55 điểm, cao nhất là ngành Báo chí với với 28,55 điểm (tổ hợp C00), thấp nhất là ngành Ngôn ngữ Nga với 20 điểm (tổ hợp D01).

Đối với phương thức xét bằng kết quả kỳ thi Đánh giá Năng lực ĐH Quốc gia TPHCM dao động từ 650 đến 972 điểm, cao nhất là ngành Truyền thông đa phương tiện với 972 điểm, thấp nhất là ngành Ngôn ngữ Italia với 650 điểm.

Đối với các phương thức còn lại (xét tuyển bằng kết quả học tập kết hợp một số điều kiện thành tích), điểm chuẩn dao động từ 24 đến 29,35.

Cụ thể như sau:

Năm 2025, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM tuyển 3.899 chỉ tiêu đối với 37 ngành đào tạo thuộc chương trình chuẩn, chương trình chuẩn quốc tế.

Nhà trường sẽ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2025 theo quy định của ĐH Quốc gia TPHCM (mã 303).

Ưu tiên xét tuyển học sinh 149 trường THPT theo danh mục quy định của của ĐH Quốc gia TPHCM (mã 302).

Ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên đội tuyển của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố; thí sinh có thành tích trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao (mã 500).

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2025.

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT 2025 (mã 100).

Năm 2024, điểm chuẩn phương thức xét tuyển từ thi tốt nghiệp của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM dao động từ 22,0 đến 28,8 điểm.

Các ngành xét tuyển khối C00 có mức điểm chuẩn trung bình tăng 2-3 điểm so với điểm chuẩn năm 2023. Đặc biệt, ngành tôn giáo học tăng 5 điểm (điểm chuẩn khối C00 năm 2023 là 21 điểm, năm 2024 là 26 điểm).

Năm 2024, điểm chuẩn top trên chiếm lĩnh hoàn toàn bởi tổ hợp xét tuyển C00, cụ thể ngành Báo chí là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất với 28,8 điểm, tiếp đến là Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với 28,33 điểm, ngành Văn hóa học 28,2 điểm, ngành Nghệ thuật học 28,15 điểm và ngành Lịch sử với 28,1 điểm. Bên cạnh đó, số ngành theo khối thi có mức điểm chuẩn từ 27 trở lên là 22, chiếm 16,17% trên tổng số.

3 ngành mới mở cũng có mức điểm chuẩn tương đối cao, cụ thể: Ngành Nghệ thuật học 26,75-28,15 điểm, ngành Quốc tế học 25,75-27 điểm, ngành Kinh doanh thương mại Hàn quốc là 24-26,96 điểm.