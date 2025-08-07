Dự kiến điểm chuẩn các trường khối kinh tế: Nhiều ngành hot khả năng tăng?

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Học viện Tài chính cho biết một số ngành có thể có điểm chuẩn giảm 3-4 điểm so với năm trước.

Theo ông Tùng, dự đoán tuyển sinh năm 2025, Học viện Tài chính sẽ có dải điểm chuẩn trải rộng có thể từ 21 – 28 điểm, không tập trung như năm 2024 (26,03 – 26,85 thang điểm 30 và 34,35 – 36,15 thang điểm 40).

“Như vậy, điểm chuẩn của một số ngành đào tạo của Học viện sẽ giảm hơn so với năm ngoái từ 3 - 4 điểm. Phổ điểm rộng sẽ là cơ hội cho thí sinh trúng tuyển vào Học viện nếu đăng ký đúng ngành phù hợp”- ông Tùng nhấn mạnh.

Đưa ra dự báo về điểm chuẩn, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân thông tin, sau khi phân tích phổ điểm các môn và mặt bằng chung điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm chuẩn của Đại học Kinh tế Quốc dân có thể giảm 1-2 điểm ở phương thức xét kết quả tốt nghiệp so với năm 2024.

Trưởng phòng Quản lý Đào tạo này cũng thông tin thêm, năm nay, trường có hơn 32.000 thí sinh đăng ký vào ĐH Kinh tế Quốc dân. Trong đó có hơn 75% đăng ký xét tuyển kết hợp; khoảng 25 % đăng ký xét tuyển dựa thuần tuý vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ThS Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông - Tuyển sinh, Trường Đại học Thương mại cho hay nhìn vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có thể thấy thấp hơn so với hai năm trước đó.

Tuy nhiên, theo ông Trung, điểm chuẩn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Năm nay, các trường đại học không có chỉ tiêu riêng cho từng phương thức xét tuyển. Vì thế, điểm chuẩn phụ thuộc vào số lượng thí sinh xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hoặc xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế với học bạ.

“Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường tăng đột biến, khoảng gấp 1,5 lần so với năm ngoái nên những ngành hot ở trường chưa chắc đã giảm mà có thể còn sẽ tăng”, ông Trung nói.

Ngoài ra, ông Trung thông tin thêm, mức điểm trúng tuyển còn phụ thuộc vào sức hút của ngành. Đối với những ngành ít được thí sinh quan tâm, điểm chuẩn có thể sẽ giảm hơn so với những ngành hot.

Năm ngoái, trường Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn từ 25 đến 27 cho tổ hợp ba môn thi tốt nghiệp, cao nhất ở ngành Marketing thương mại và Thương mại điện tử.

Theo sau là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với 26,9 điểm. Đây cũng là ba ngành thường xuyên dẫn đầu trong những năm gần đây.

Ngưỡng trúng tuyển thấp nhất của Đại học Thương mại năm 2024 là 25, ở một số ngành như Quản trị nhân lực, Quản trị khách sạn IPOP. Những ngành còn lại chủ yếu trên 26 điểm.

Dù phía Học viện Ngân hàng chưa đưa ra dự kiến điểm chuẩn nhưng năm nay điểm sàn xét tuyển là 21. Mức này tương tự năm ngoái. Được biết, năm ngoái, điểm chuẩn Học viện Ngân hàng xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 23-28,13 điểm với nhóm ngành theo thang 30. Ngành Luật kinh tế cao nhất. Với nhóm xét theo thang 40 (môn Toán hệ số 2), ngành Tài chính có điểm trúng tuyển cao nhất là 34,2.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TPHCM cho hay, năm nay ở trường Đại học Công thương TPHCM sẽ có mức điểm trúng tuyển tương tự hay thấp hơn năm ngoái khoảng 1 điểm cho các khối ngành kinh tế, luật như Marketing, Logistic và chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh,...mức điểm trúng tuyển sẽ tầm 22 - 23 điểm.

Còn ngành Du lịch, Công nghệ thông tin,... sẽ thấp hơn năm ngoái khoảng 0,5 tức là khoảng 20,5 - 21,5 điểm. Các ngành khác như điện, cơ khí, công nghệ may, công nghệ sinh học,....điểm trúng tuyển sẽ tương tự như năm ngoái, tức là 17 - 20 điểm.

Điểm mới trong tuyển sinh năm nay trường có thêm khối C00 trong xét tuyển vào các ngành Du lịch, Luật. Thí sinh có mức điểm tầm 23 - 24 điểm sẽ có cơ hội trúng tuyển vào trường.

Các khối có môn Anh văn trong đó sẽ giảm 0,5 điểm - 1,5 điểm cho khối D01, . ...do điểm môn Anh văn là thấp hơn năm ngoái nhiều. Môn Vật lý, Hóa học, Sinh học điểm cũng tương tự như năm ngoái nên điểm chuẩn các khối B00, A00, ... tương tự như năm trước.

Ông Sơn cũng cho rằng, khối có môn Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật sẽ có "điểm sàn" khoảng 16 hay 17 vì đề thi dễ và thí sinh làm bài thi được tốt. Khối ngành Kinh tế mức điểm chuẩn dự kiến ở mức tầm 22 - 23, còn khối ngành Kỹ thuật, Công nghệ dao động từ 17 – 20 điểm.

Cũng theo TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, điểm trung bình của thí sinh ở 5 tổ hợp xét tuyển đại học truyền thống giảm 0,8-2,1 so với năm 2024 nên điểm chuẩn của các trường đại học sẽ thấp hơn năm ngoái, nhất là ở những tổ hợp có môn Toán và Tiếng Anh, mức giảm chung trong khoảng 2-3 điểm.