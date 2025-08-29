Lí do nhiều ngành có điểm chuẩn tăng cao

Đại diện nhiều trường cho biết, khoảng 50% số ngành của trường có điểm chuẩn tăng so với năm 2024 với nhiều ngành có điểm chuẩn trên 29 điểm, thậm chí là 30.

Lí do điểm chuẩn tăng, thậm chí ở mức kỉ lục là số lượng nguyện vọng đăng ký của thí sinh năm nay tăng so với năm 2024.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng chính việc cộng điểm khuyến khích, cho quy đổi điểm IELTS, quy đổi tương đương giữa các phương thức mới là nguyên nhân chính đẩy điểm chuẩn tăng.

20 ngành có điểm chuẩn trên 29 năm 2025 như sau: