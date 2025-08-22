Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại thương cao nhất 28,5 điểm

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, cao nhất 28,5 điểm.

Theo đó các chương trình trúng tuyển có điểm trên 28 điểm bao gồm: chương trình tiên tiến kinh tế đối ngoại với điểm trúng tuyển là 28,5, chương trình tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh và chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế đều có ngưỡng điểm trúng tuyển là 28.

Tiếp đến là 6 chương trình có điểm trúng tuyển trên 27 điểm bao gồm: chương trình định hướng nghề nghiệp Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại, chương trình chất lượng cao kinh tế đối ngoại, chương trình chất lượng cao kinh doanh quốc tế, chương trình Marketing số, chương trình tiên tiến Tài chính – Ngân hàng.

Riêng ngành Khoa học máy tính có điểm trúng tuyển là 36,4 điểm với hệ số nhân đôi cho môn Toán (tương đương trên 9 điểm 1 môn).

Các chương trình còn lại về cơ bản có ngưỡng điểm trúng tuyển tập trung vào khoảng từ 25 đến 27 điểm.

Trường Đại học Ngoại Thương xét điểm trúng tuyển theo 2 tổ hợp gốc bao gồm tổ hợp 3 môn thi THPT cho các chương trình tiêu chuẩn và tổ hợp bao gồm 2 môn thi THPT và điểm ielts quy đổi cho các chương trình tiên tiến, chất lượng cao và định hướng nghề nghiệp quốc tế.

Trường Đại học Ngoại Thương không thực hiện cộng điểm cho ielts và có mức quy đổi điểm ielts với ngưỡng điểm thấp so với quy đổi điểm thi THPT và các trường đại học khác.

Theo đó, 6.5 ielts chỉ được quy đổi tương đương 8.5 và để đạt ngưỡng điểm 10 quy đổi thí sinh bắt buộc phải đạt được trên 8.0 ielts.

Riêng với các ngành ngôn ngữ và khoa học máy tính, điểm xét tuyển được tính trên điểm 40 với hệ số nhân đôi cho ngoại ngữ đối với ngành ngôn ngữ và cho môn Toán với ngành Khoa học máy tính.