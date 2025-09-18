Bộ GD&ĐT: Công bố phương thức tuyển sinh 2026 ngay trong tháng 10 năm nay

Tại hội nghị Giáo dục đại học tổ chức ngày 18-9, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2025 theo quy định; kiểm soát chặt chẽ rủi ro và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, phù hợp với quy chế của Bộ và của cơ sở đào tạo.

Bộ cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo sớm công bố phương thức tuyển sinh từ năm 2026 ngay trong tháng 10-2025 và ban hành đề án tuyển sinh áp dụng cho năm 2027 sớm hơn.

Bộ sẽ công bố Quy chế tuyển sinh sửa đổi, bổ sung khắc phục triệt để vấn đề thiếu công bằng, tin cậy trong các phương thức, tiêu chí xét tuyển; bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời có tác động tích cực tới hoạt động dạy và học trong giáo dục phổ thông áp dụng cho năm 2026.

Trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025, tính đến hết ngày 2-9, số thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học là 625.477 (trong tổng số 773.200 em đỗ đại học, cao đẳng). Trong đó, riêng khối đại học là 613.335 em.

Theo Bộ GD&ĐT, kết quả đạt được đối với tuyển sinh đại học đợt chung của năm học 2025-2026 đã cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn tồn tại một số hạn chế trong công tác tuyển sinh năm nay.

Trong đó, một số cơ sở đào tạo đã để xảy ra sai sót gây ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển của thí sinh.

Nguyên nhân của các sai sót này, theo Bộ GD&ĐT, trước hết là tâm lý chủ quan của một số cơ sở giáo dục đại học, cán bộ kỹ thuật của trường mắc sai sót trong dữ liệu đầu vào của thí sinh; chưa tìm hiểu đầy đủ và thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh dẫn đến sai sót trong công bố và xác lập các điều kiện, tiêu chí xét tuyển (tổ hợp môn xét tuyển, ngưỡng đầu vào, tiêu chí phụ...).

Cạnh đó, nhiều cơ sở áp dụng các phương thức xét tuyển và tổ hợp xét tuyển cho cùng một ngành nhưng chưa bảo đảm khả năng đánh giá tương đương về năng lực của người học. Do sử dụng nhiều phương thức không đánh giá cùng một nhóm năng lực tương đương của người học, các cơ sở đào tạo gặp khó khăn, lúng túng khi phải đưa ra quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển.

Ngoài ra, còn có một số cơ sở đào tạo lạm dụng các hình thức cộng điểm thưởng, điểm ưu tiên, dẫn tới một số ngành có điểm chuẩn rất cao bất hợp lý.