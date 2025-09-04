Ngành “hot” vẫn còn chỗ, loạt trường đại học top đầu TPHCM công bố xét tuyển bổ sung

Trường ĐH Sư phạm TPHCM vừa thông báo xét tuyển bổ sung 230 chỉ tiêu cho bảy ngành học trong đợt 2 năm 2025.

Theo kế hoạch, thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 3 đến 16/9. Kết quả dự kiến công bố ngày 23/9. Thí sinh làm thủ tục nhập học trực tuyến từ 25 đến 26/9, trực tiếp tại trường ngày 28/9.

Bảy ngành tham gia xét tuyển bổ sung gồm công nghệ giáo dục, ngôn ngữ Nga, ngôn ngữ Pháp, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc, quốc tế học và công nghệ thông tin. Điểm nhận hồ sơ dao động từ 17,13 đến 22 điểm tùy ngành, theo kết quả thi THPT hoặc kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) dành hơn 1.000 chỉ tiêu cho đợt xét tuyển bổ sung, trong đó có các ngành được quan tâm như Kinh doanh quốc tế, Marketing, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử.

Trong khi đó, Trường ĐH Mở TPHCM (OU) thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 2 ở nhiều ngành, trong đó có Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Luật kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin… với hơn 350 chỉ tiêu.

Nhà trường yêu cầu thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến trong khung thời gian quy định.

Trường ĐH Kinh tế - Luật (UEL) cũng thông báo xét bổ sung ở một số ngành kinh tế, quản trị, luật quốc tế. Đại diện nhà trường cho biết, điểm nhận hồ sơ đợt 2 không thấp hơn nhiều so với điểm chuẩn công bố ở đợt 1.

Trường ĐH Công nghệ thông tin (UIT) xét bổ sung thêm các ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm, trí tuệ nhân tạo – nhóm ngành đang khát nhân lực chất lượng cao.

Đáng chú ý, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM – vốn có điểm chuẩn đợt 1 tăng vọt ở nhiều ngành – cũng tiếp tục xét tuyển bổ sung. Các ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế… đều còn chỉ tiêu nhưng mức điểm đầu vào vẫn duy trì ở mức cạnh tranh cao.

Các chuyên gia khuyến cáo thí sinh cần theo dõi kỹ thông báo chính thức từ từng trường, vì thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung thường ngắn, chỉ kéo dài từ 3 – 7 ngày. Dù là đợt bổ sung nhưng điểm chuẩn vẫn có sự sàng lọc mạnh, đặc biệt ở các ngành “hot” vốn thu hút đông thí sinh.