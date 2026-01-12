Nuốt mật cá sống để cải thiện sinh lý?

Trả lời:

Dân gian truyền miệng rằng mật cá như cá trắm, cá chép...giúp bổ thận, tăng ham muốn, chữa yếu sinh lý. Cá là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như khoáng chất, vitamin, protein, DHA... rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, y khoa chưa ghi nhận trường hợp nào ăn mật cá sống giúp tăng testosterone hay cải thiện đời sống vợ chồng.

Trường hợp suy giảm ham muốn thường do stress, thiếu ngủ, rối loạn nội tiết, testosterone thấp, tiểu đường, tim mạch, thận, lạm dụng rượu bia, thuốc lá...Do đó, ăn mật cá sống mỗi ngày không giúp chữa yếu sinh lý hay xuất tinh sớm. Mật cá là ổ chứa vi khuẩn, virus và ký sinh trùng, không tốt cho hệ tiêu hóa, nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, giun sán...

Mật cá chứa độc tố có thể gây hại sức khỏe, đặc biệt là cho gan và thận, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Một số loại cá như cá nóc có chứa độc tố là Tetrodotoxin, tập trung ở trứng cá, ruột, gan, không bị hủy ở nhiệt độ sôi hay phơi khô, sấy. Người ăn phải cá có độc thường có biểu hiện khó chịu, mệt mỏi, chóng mặt... và tử vong nếu cấp cứu chậm.

Để cải thiện sinh lý, nam giới nên tập thể dục thường xuyên, hạn chế rượu bia, ăn uống và sinh hoạt khoa học giúp tăng hormone testosterone, cải thiện phong độ. Không lạm dụng thực phẩm cải thiện sinh lý, không mua thuốc không rõ nguồn gốc. Khi có biểu hiện bệnh nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa nam học uy tín để thăm khám, tìm ra nguyên nhân và tư vấn điều trị phù hợp.

Ảnh minh họa: allaboutfeed