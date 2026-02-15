Vợ Quách Thành Danh 'quá tải' vì sắm Tết cho gia đình đông con

Cận Tết, Bảo Ngọc cho biết chị "bận tối mắt tối mũi". Bên cạnh công việc cuối năm, bà xã Quách Thành Danh dành nhiều thời gian sắp xếp nhà cửa, mua sắm và chuẩn bị Tết cho năm người con. Năm nay gia đình chị đón Tết trong nhà mới với tiêu chí gọn gàng, đơn giản, song khâu bày biện, trang trí vẫn tốn không ít công sức.

Vợ chồng Quách Thành Danh bên các con.

Gia đình đông con, việc chuẩn bị Tết của vợ chồng Bảo Ngọc tốn nhiều thời gian hơn. Bà xã Quách Thành Danh kể chị sắm cho mỗi bé khoảng 5-6 bộ quần áo để mặc từ giao thừa đến hết mùng 6, kèm theo giày dép và phụ kiện. Vì các con có độ tuổi, sở thích khác nhau, vợ chồng chị phải trực tiếp lựa chọn theo ý từng bé, từ kiểu dáng đến màu sắc, khiến khâu mua sắm kéo dài và khá vất vả. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị quà Tết cho người thân cũng tiêu tốn không ít thời gian, công sức.

Về chi tiêu, Bảo Ngọc cho biết phần tốn kém nhất vẫn xoay quanh việc mua sắm cho các con, quà biếu, lì xì và chuẩn bị mâm cỗ ngày Tết. Gia đình có đông họ hàng, nhiều mối quan hệ nên chị luôn cố gắng chu toàn, quà cáp đầy đủ để biếu hai bên nội ngoại, bạn bè, đối tác.

Mâm cỗ cúng cũng được vợ Quách Thành Danh chuẩn bị công phu, không chỉ tại nhà riêng mà còn ở nơi kinh doanh, khiến khối lượng công việc và chi phí tăng lên đáng kể. Mỗi năm, mức chi tiêu khác nhau, song theo chị Bảo Ngọc, gia đình cố gắng cân đối, chỉ mong lo liệu được một cái Tết đủ đầy, ấm cúng và giữ được sự gắn kết giữa các thành viên.

"Cuối năm, cơ sở kinh doanh của tôi rất đông khách. Vừa quản lý spa, vừa sắm Tết, lo cho các con trong lúc chồng bận rộn, có lúc tôi cảm thấy quá tải", chị cho hay.

Nhà mới của Quách Thành Danh trong trung tâm thành phố.

Những ngày Tết, gia đình Quách Thành Danh thường quây quần dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chụp ảnh lưu niệm. Tuy nhiên, do tính chất công việc, ca sĩ thường đi hát đúng dịp lễ Tết để phục vụ khán giả. Năm nay, anh có chuyến lưu diễn xa, đến trưa mùng 1 mới kịp về nhà cúng kiếng, sau đó tiếp tục công việc từ mùng 2. Vì vậy, gia đình chỉ có trọn vẹn ngày mùng 1 để sum họp.

Các con của Quách Thành Danh có thời gian sinh sống tại Mỹ, nhưng theo Bảo Ngọc, các bé rất yêu thích Tết Việt. "Không khí Tết ở Việt Nam với bánh chưng, lì xì, áo dài và những ngày nghỉ học giúp các con cảm nhận rõ hơn sự ấm áp của gia đình, điều mà ở nước ngoài khó có được', chị nói.

Nhìn lại một năm qua, chị cho biết gia đình gặp không ít áp lực, đặc biệt trong việc cân bằng giữa công việc và chăm sóc con cái. Dù vậy, sự yêu thương và ủng hộ từ khán giả, người thân luôn là nguồn động viên lớn để vợ chồng chị tiếp tục cố gắng.

Bảo Ngọc cũng nói thêm, từ khi về Việt Nam, tình trạng bệnh tim của con trai út cải thiện rõ rệt. Hiện bé ổn định, vui vẻ và hoạt bát hơn, điều này khiến cả gia đình yên tâm.

Dù tích lũy được tài sản sau nhiều năm làm nghề, vợ chồng Quách Thành Danh vẫn duy trì nhịp làm việc đều đặn. Bảo Ngọc quan niệm còn sức khỏe, còn cống hiến, không chỉ vì tài chính mà vì đam mê và trách nhiệm với gia đình. Mục tiêu lớn nhất của họ là tạo nền tảng vững vàng cho các con, sau đó mới tính đến chuyện nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống.

Quách Thành Danh, 48 tuổi, tên thật là Văn Thanh Tùng, được khán giả yêu thích qua hit Tôi là tôi. Nghệ sĩ phát hành nhiều album, tham gia cuộc thi "Hãy nghe tôi hát 2016" và vào vòng chung kết. Anh từng là gương mặt quen thuộc của các sân khấu âm nhạc, nhất là các tỉnh miền Tây.

Bảo Ngọc kém Quách Thành Danh tám tuổi, từng đóng MV của chồng rồi nên duyên cùng anh. Cả hai sinh được 5 người con lần lượt là An Nhiên, Hạo Nhiên, Mộc Nhiên, Phúc Nhiên và Tuấn Nhiên. Bốn bé lớn đều đang học trường quốc tế ở TP HCM, tỏ ra có khiếu nghệ thuật, nhiều lần cùng bố mẹ xuất hiện trên truyền hình.