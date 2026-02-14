Trấn Thành lần cuối nói về ồn ào chiếm suất chiếu, chèn ép phim Tết khác

Trấn Thành: “Tôi không có quan hệ gì để can thiệp chuyện rạp chiếu”

Trước những ý kiến cho rằng phim do mình sản xuất được ưu ái tại hệ thống rạp, đạo diễn – nhà sản xuất Trấn Thành thẳng thắn phủ nhận và cho biết anh không có bất kỳ mối quan hệ nào để tác động đến việc sắp lịch chiếu.

Trấn Thành lên tiếng trước khi phim Tết 2026 chính thức ra rạp vào mùng 1 Tết. Ảnh: FBNV

Theo Trấn Thành, các đơn vị phát hành và rạp phim hoạt động dựa trên yếu tố kinh doanh, ưu tiên những tác phẩm có khả năng bán vé tốt. “Tôi không có họ hàng hay quan hệ gì để người ta phải ưu tiên. Rạp chiếu cũng phải kiếm lợi nhuận, họ sẽ chọn bộ phim mà họ tin là có thể bán được vé,” nam nghệ sĩ chia sẻ.

Anh cho rằng khán giả cần nhìn nhận vấn đề từ góc độ thị trường, bởi việc một bộ phim được chiếu nhiều hay ít phụ thuộc vào hiệu quả kinh doanh thực tế chứ không phải sự can thiệp cá nhân. Trấn Thành nhấn mạnh bản thân không có quyền lực đặc biệt để quyết định chuyện suất chiếu hay cạnh tranh giữa các phim.

“Đừng nghĩ rằng Trấn Thành có ba đầu sáu tay để sắp xếp mọi thứ. Nếu phim hay và được khán giả đón nhận thì rạp sẽ chiếu, còn không thì cũng khó tồn tại lâu. Đây là lần cuối cùng tôi nói về chuyện này” anh nói thêm.

Trấn Thành cho biết anh tôn trọng quy luật của thị trường điện ảnh. Ảnh: NSX

Nam đạo diễn cho biết anh tôn trọng quy luật của thị trường điện ảnh và tin rằng sự thành công của một bộ phim cuối cùng vẫn phụ thuộc vào chất lượng và phản hồi từ khán giả.

Trấn Thành nhiều lần bị cho là được các rạp chiếu ưu ái

Trong những mùa phim Tết gần đây, đạo diễn – nhà sản xuất Trấn Thành nhiều lần trở thành tâm điểm tranh luận liên quan đến câu chuyện suất chiếu tại rạp.

Đặc biệt vào mùa phim Tết 2024, khi bộ phim Mai nhanh chóng dẫn đầu doanh thu phòng vé và sở hữu số lượng suất chiếu vượt trội so với các tác phẩm cùng thời điểm, mạng xã hội đã xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng phim của anh “áp đảo” thị trường, khiến một số dự án khác gặp khó khăn trong việc tiếp cận khán giả.

Tranh cãi càng nóng lên khi có phim phải rút khỏi rạp sớm vì doanh thu thấp và lịch chiếu hạn chế. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng việc phân bổ suất chiếu phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố kinh doanh, trong đó tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu và lượng vé bán ra là tiêu chí quan trọng để các cụm rạp quyết định tăng hoặc giảm số suất.

Trước những nghi vấn, Trấn Thành nhiều lần lên tiếng phủ nhận việc có bất kỳ mối quan hệ hay quyền lực nào để can thiệp vào hệ thống phát hành. Nam nghệ sĩ khẳng định các rạp hoạt động theo nguyên tắc thị trường và sẽ ưu tiên những bộ phim được khán giả lựa chọn nhiều hơn.

Bước sang mùa phim Tết 2026, khi những bàn luận về “chèn ép suất chiếu” tiếp tục xuất hiện, Trấn Thành một lần nữa cho rằng thành công hay thất bại của phim cuối cùng vẫn nằm ở phản ứng từ khán giả, còn việc sắp xếp lịch chiếu là quyết định của đơn vị phát hành dựa trên hiệu quả thương mại thực tế.