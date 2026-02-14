Sao Việt đi chợ hoa, trang hoàng nhà đón Tết Bính Ngọ

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, NSND Tự Long trang hoàng nhà cửa với hoa đào, hoa lan, quất vàng. Anh chia sẻ bài thơ ngắn: “Việc nhà đã xong, Tết đã về nhà/ Khép lại một năm đầy ý nghĩa/ Táo Quân đã lên báo cáo/ Bính Ngọ mã đáo thành công”.

Hoa hậu Khánh Vân háo hức đi chợ hoa sắm Tết cùng ông xã Nguyễn Long. Được chồng chụp ảnh cho, Khánh Vân càng thêm rạng rỡ, thoải mái tạo dáng giữa chợ hoa xuân đông đúc. “Trang phục hồng hồng có hợp với chợ hoa Tết không ạ, cả nhà mua hoa Tết ủng hộ các cô chú nha”.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ clip ghi lại cảnh vào bếp làm mâm cỗ cúng hay cắm hoa, trang hoàng tổ ấm những ngày cận Tết Nguyên đán. Người đẹp bày biện các món truyền thống như nem rán, thịt đông, canh hầm, miến hấp giò chả, bánh chưng, gà luộc…

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển thực hiện bộ ảnh Tết với bối cảnh truyền thống. Cặp đôi bày tỏ: “Tết Việt luôn là khoảng thời gian để lòng người chậm lại, để nhớ về gia đình, về những giá trị giản dị mà thiêng liêng nhất. Chỉ mong được trao gửi yêu thương, giữ lấy sự gắn kết, và cùng nhau đi qua một năm bằng sự ấm áp, bao dung và trân trọng. Với Thi và Hiển, chỉ cần có gia đình bên cạnh, Tết đã đủ đầy rồi”.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà và ông xã Kim Lý biến cổng biệt thự thành điểm chụp hình mỗi dịp Tết với cách bài trí công phu theo phong cách truyền thống Á Đông. Bà mẹ ba con tranh thủ diện áo dài, check-in trước cổng biệt thự - điểm chụp ảnh yêu thích của cô mỗi khi Tết về.

Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc đưa các con đi dạo đường phố TP.HCM về đêm, ngắm các khu chợ hoa, tòa nhà trang trí Tết.

Tuấn Hưng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán trong không gian ngập tràn sắc xuân. Nam ca sĩ được bạn bè, đồng nghiệp gửi tặng nhiều món quà Tết như cúc vàng, đào bích, chậu cảnh, thơ… Anh bày tỏ: “Tết đến là chỉ ở nhà sắp xếp dọn dẹp và bày những gì anh chị em thân thương biếu tặng”.

Diễn viên Midu khoe không gian biệt thự ngập hoa đào, mộc lan, tuyết mai, hoàn tất việc trang hoàng nhà cửa sẵn sàng đón Tết. Cô dành thời gian bên bố mẹ, bà ngoại thưởng trà, ngắm hoa, nhìn lại những kỷ niệm của năm cũ và chia sẻ các dự định cho năm mới.

Ca sĩ Pha Lê đưa con gái dự lễ hội xuân Cần Giờ (TP.HCM), trải nghiệm bay khinh khí cầu, chụp ảnh đường hoa xuân.

Sam đưa con song sinh đi chợ hoa bên sông Sài Gòn. Ba mẹ con diện áo dài tông màu dịu dàng. Nữ diễn viên cho biết muốn hai con cảm nhận không khí rộn ràng của ngày giáp Tết.