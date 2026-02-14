Top 10 phim Hàn xem Tết cho 'hội hướng nội'

Single in Seoul (2023) Thể loại: tình cảm, tâm lý. Nội dung phim xoay quanh một người đàn ông thích sống một mình và những góc nhìn về cuộc sống độc thân ở Seoul. Phim hợp xem dịp Tết vì nhịp chậm, nhiều suy ngẫm về cuộc sống cá nhân, đúng gu introvert (người hướng nội).

Hear Me: Our Summer (2024)

Thể loại: tình cảm lãng mạn.

Phim là câu chuyện tình yêu giữa những người trẻ, phù hợp với khán giả thích gu êm dịu, không drama.

Love Reset (30 Days) (2023)

Thể loại: hài lãng mạn Phim xoay quanh một cặp vợ chồng học cách yêu lại từ đầu.

Phim có nội dung nhẹ nhàng, vui, xem cùng bạn thân hoặc gia đình dịp Tết khá hợp.

Pretty Crazy (2025)

Thể loại: Hài hước, lãng mạn.

Phim kể về hai người hàng xóm gặp nhau vào ban đêm và dần nảy sinh tình cảm trong những cuộc hẹn kỳ lạ. Tông phim hài lãng mạn, giải trí nhiều hơn suy ngẫm.

Virus (2025)

Thể loại: Hài lãng mạn, tình cảm.

Phim rom-com về một cô gái chán nản cuộc sống, mọi thứ thay đổi sau một buổi xem mắt kỳ quặc. Nhịp phim chậm vừa phải, tập trung vào nhân vật và cảm xúc. Vibe tổng thể nhẹ nhàng, dễ thương.

Hitman 2 (2025)

Thể loại: Hành động, hài.

Nội dung phim xoay quanh một cựu đặc vụ trở thành họa sĩ truyện tranh, pha trộn hành động và hài hước. Vibe phim giải trí, nhanh, xem giải trí dịp Tết khá hợp.

Lovely Runner (2024)

Thể loại: Romance pha yếu tố giả tưởng, được tìm kiếm nhiều tại Hàn năm 2024.

Phim lãng mạn, dễ xem, nhiều cảm xúc.

Love Untangled (2025)

Thể loại: romantic comedy, thanh xuân.

Phim xoay quanh một cô gái trẻ chuẩn bị tỏ tình và những tình huống dở khóc dở cười khi một nam sinh mới xuất hiện làm mọi thứ rối tung. Kịch bản gần gũi, phù hợp xem cùng gia đình.

No Other Choice (2025)

Thể loại: thriller, châm biếm xã hội.

Nội dung phim xoay quanh một người đàn ông mất việc dần trượt vào những hành động cực đoan để tồn tại, phản ánh áp lực xã hội hiện đại. Vibe phim sâu nhưng vẫn cuốn.

Forbidden Fairytale (2025)

Thể loại: hài lãng mạn.

Nội dung phim xoay quanh một cô gái mơ làm nhà văn thiếu nhi nhưng lại làm việc trong đội điều tra nội dung người lớn, tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Vibe phim hài, hơi lạ lạ nhưng dễ xem.