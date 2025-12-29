Vợ Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý: "Thực sự lo lắng, không biết Tết này sẽ ra sao"

Vợ Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý không có khoản tiết kiệm nào sau 1 năm

Không né tránh khó khăn, chị Ngọc Hà - vợ Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý trải lòng về hành trình mưu sinh, những chuyến đi chữa bệnh cho chồng, áp lực tài chính cùng quá trình học cách yêu thương, chữa lành chính mình sau nhiều thử thách.

Năm 2025 được chị Ngọc Hà nhìn nhận là một năm nhiều biến động, với không ít thử thách cả về công việc lẫn cuộc sống. Thay vì khái niệm “thanh lọc”, cô cho rằng mọi điều xảy đến đều là kết quả của những gì đã gieo trong quá khứ, và điều quan trọng nhất ở hiện tại là nỗ lực sống trọn vẹn từng ngày.

NSND Công Lý và Ngọc Hà. Ảnh: FBNV

Từ tháng 1 đến tháng 10/2025, cô liên tục di chuyển giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc với tần suất trung bình hai tháng một chuyến. Tổng cộng có 7 chuyến bay, mỗi chuyến kéo dài ít nhất 5 ngày. Trong đó, hai chuyến sang Nhật nhằm phục vụ việc chữa bệnh cho Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý, còn hai chuyến đi Hàn Quốc đã được lên lịch từ năm trước. Theo cô, việc di chuyển nhiều hơn dự tính là điều chưa từng nghĩ tới, nhưng mọi thứ diễn ra đều xuất phát từ chữ “duyên”.

Suốt hơn bốn năm qua, cô làm việc với cường độ cao, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Làm ngày, làm đêm, nhẫn nhịn và chịu đựng là trạng thái quen thuộc. Có những thời điểm sốt cao tới 39,5 độ, vừa hắt hơi, vừa tranh thủ chợp mắt trong lúc trang điểm, nhưng cô vẫn tiếp tục livestream để duy trì công việc. Với cô, vất vả không phải là điều đáng ngại, miễn sao có thể lo liệu việc sang Nhật chữa bệnh cho chồng – và cô cho biết mình đã làm được điều đó.

Tuy nhiên, khi nói về tích lũy tài chính, cô thẳng thắn thừa nhận hiện tại không có khoản tiết kiệm nào, thậm chí đang rơi vào tình trạng thâm hụt. Từng là người có thu nhập tốt, song những biến động của thị trường và kinh tế trong năm nay khiến cô đối mặt với nhiều khó khăn. Hai tháng gần đây, cô gần như không có nguồn thu nhập, trong khi Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý cũng đã thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Những lo lắng về cuộc sống, đặc biệt là thời điểm Tết cận kề, là điều cô không giấu giếm.

NSND Công Lý và Ngọc Hà đã kết hôn 5 năm trong đó 4 năm nam nghệ sĩ lâm bệnh. Ảnh: FBNV

Trước thực tế đó, cô chọn cách nhìn nhận nhẹ nhàng hơn: xem năm nay như một năm “trắng tay” để tinh thần bớt căng thẳng, coi năm sau là một khởi đầu mới. Theo cô, chỉ cần sức khỏe của bản thân và chồng được đảm bảo, gia đình bình an thì “còn người là còn của”, cơ hội việc làm rồi sẽ quay trở lại. Cô cũng nhấn mạnh việc không nên tự dằn vặt chỉ vì chưa kiếm được tiền, mà cần học cách yêu thương bản thân đúng cách.

Chia sẻ thêm, cô cho biết hiện tại dành nhiều thời gian để tĩnh tâm và tự chữa lành, thay vì cuốn mình vào guồng quay áp lực như trước. Sự thay đổi này khiến cô thường xuyên nhận được những lời nhận xét từ bạn bè, người quen rằng trông trưởng thành, yêu bản thân hơn và trẻ trung hơn. Với cô, đó là hệ quả tự nhiên sau những va vấp, tổn thương, sau cả niềm vui lẫn nỗi buồn của cuộc sống.

Cô nói mình đã học được cách im lặng nhiều hơn, hiểu rõ điều gì thực sự cần thiết và biết dừng lại, thậm chí lùi bước trước những điều không còn phù hợp. Thời gian, công sức và tiền bạc được cô dành cho những người thật sự trân quý. Ngược lại, với những mối quan hệ không còn sự thấu hiểu, cô chấp nhận để mọi thứ tự nhiên rời xa.

Theo quan điểm của Ngọc Hà, yêu thương bản thân đúng cách giúp con người khỏe mạnh và trẻ trung từ bên trong, không phụ thuộc vào vẻ ngoài hay những món đồ trang sức. Cô duy trì thói quen chăm sóc da, đắp mặt nạ đều đặn, giảm cân khoa học để đảm bảo sức khỏe. Những thay đổi tích cực ấy giúp cô cảm nhận rõ sự tươi tắn mỗi khi soi gương.

Trong những giai đoạn không có việc làm, có những tháng cô gần như không rời khỏi khu vực sinh sống. Cô tránh xa sự ồn ào, chọn ở nhà ngắm hoa đào nở, nghe nhạc, xem phim để tìm sự bình yên. Thỉnh thoảng, những cuộc gặp gỡ ngắn với bạn bè thân thiết hay chỉ là vài dòng tin nhắn hỏi thăm cũng đủ giúp cô giải tỏa căng thẳng.

Vợ Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý cho rằng cuộc sống luôn biến đổi theo những cách khó lường, được và mất luôn song hành. Không ai biết trước ngày mai ra sao, nhưng nếu sống và hành xử bằng một trái tim lương thiện, mọi điều rồi sẽ dần trở nên tốt đẹp. Với cô, chỉ cần bên cạnh còn gia đình và người thân, cảm giác cô đơn sẽ không bao giờ tồn tại.

Chị Ngọc Hà và Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý kết hôn vào đầu năm 2021, sau nhiều năm hẹn hò. Cô kém chồng 15 tuổi. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau ngày cưới, vào tháng 7/2021, nghệ sĩ Công Lý bất ngờ bị đột quỵ và phải nhập viện điều trị. Sau đó, nam nghệ sĩ trải qua thời gian dài điều trị tích cực, trong đó có giai đoạn được đưa sang Nhật Bản để phục hồi sức khỏe với sự đồng hành sát sao của vợ.