Thảo Vân thăm Công Lý sau ca mổ

Chiều 5/9, người đẹp Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý - khoe bức ảnh mới nhất của chồng, được chụp khi MC Thảo Vân tới thăm. Theo Ngọc Hà, MC Thảo Vân đi cùng hai người bạn tại VFC, động viên Công Lý mau khỏe để nhanh ra viện. Cô cũng cho biết ông xã rất vui vì được nhiều bạn bè, đồng nghiệp động viên. Với Công Lý, sự yêu thương của mọi người là động lực lớn những lúc yếu lòng như hiện tại.

Dưới bài đăng của bà xã NSND Công Lý, nhiều người dành lời khen cho cách ứng xử văn minh của Thảo Vân cũng như Ngọc Hà khi cả hai có thể giữ mối quan hệ tốt đẹp, không bận tâm chuyện quá khứ.

MC Thảo Vân khi đến thăm NSND Công Lý ở bệnh viện tối 4/9.

Chia sẻ với Ngôi Sao, Ngọc Hà nói MC Thảo Vân từng nhiều lần đến thăm Công Lý, kể cả ở bệnh viện lẫn khi ở nhà, cùng bạn bè. Sau khi ly hôn, họ giữ mối quan hệ bạn bè, cùng nhau nuôi dạy con chung. Ngọc Hà cũng rất quý trọng Thảo Vân và quý mến Tít - con trai chung của nữ MC và chồng.

Nói thêm về sức khỏe của Công Lý, Ngọc Hà cho biết anh hiện ổn định, không còn vấn đề nghiêm trọng nhưng chưa thể ra viện ngay. Cô mừng vì anh có dấu hiệu chuyển biến tích cực, tinh thần cũng vui vẻ hơn nhiều so với khi mới nhập viện.

Trước đó, đêm 23/8, Công Lý lên cơn đau bụng dữ dội và phải đi cấp cứu. Lúc đó, bà xã của anh đang có chuyến công tác ở Hàn Quốc. Cô lập tức bay về Hà Nội để động viên và chăm sóc chồng, trước khi anh thực hiện phẫu thuật.

Từ khi NSND Công Lý gặp biến cố về sức khỏe giữa năm 2021, Ngọc Hà trở thành trụ cột gia đình, chỗ dựa lớn nhất của anh. Nghệ sĩ từng rơi vào hoàn cảnh "thập tử nhất sinh", hạn chế khả năng vận động trước khi ổn định như hiện tại. Anh trải qua nhiều đợt vật lý trị liệu ở Việt Nam và điều trị ở Nhật Bản. Điều mong mỏi lớn nhất của Ngọc Hà là ông xã khỏe lại, có thể sống trọn với đam mê diễn xuất như trước đây.

Công Lý sinh năm 1973 trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật tại Hà Nội. Ngoài vai Bắc Đẩu trong Táo Quân và hàng chục vở kịch, anh ghi dấu trên truyền hình với các phim Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Gió làng Kình, Bão qua làng, Chiều ngang qua phố cũ, Những cô gái trong thành phố, Hương vị tình thân... Sau đổ bệnh, anh trở lại trong một số phim như Dưới bóng cây hạnh phúc, Trạm cứu hộ trái tim, Gia đình mình vui bất thình lình...