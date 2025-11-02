Vợ NSND Công Lý: 'Tôi biết yêu bản thân hơn xưa'

Tối 31/10, chia sẻ trên trang cá nhân, Ngọc Hà cho biết gần đây cô đã học được cách yêu thương và chăm sóc bản thân tốt hơn. "Tôi cũng giống như nhiều chị em khác - sợ xấu, sợ nghèo, sợ không có tiền... Giữa muôn vàn nỗi sợ đó, tôi bắt đầu dành thời gian nghĩ về bản thân, biết mình cần làm gì để tự chữa lành", cô bày tỏ.

Ngọc Hà thấy mình dần trưởng thành sau những sóng gió, va vấp trong cuộc sống. Cô tránh những cuộc tranh luận, cãi vã đúng sai, những điều ồn ào khiến mình khó chịu, tập buông bỏ sân si trong lòng. Cô dành ưu tiên cho những gì khiến mình vui vẻ như đến nơi mình thích, gặp người mình yêu. "Đôi khi chỉ cần xem thông tin về thần tượng hay mua được món đồ kỷ niệm của idol, tôi cũng thấy hạnh phúc", cô nói.

"Khi đã sống 2/3 cuộc đời, tôi cảm nhận rõ thời gian trôi thật nhanh, mình cần sống cho bản thân nhiều hơn nữa. Tôi từng có giai đoạn bỏ bê, ngược đãi bản thân, nên chẳng trách được khi có người khác dày vò mình. Vậy nên, điều khiến tôi xinh tươi và an yên mỗi ngày chính là khi tôi biết yêu thương, trân trọng và dành thời gian quý báu ấy cho những người thật sự xứng đáng", cô cho biết thêm.

Trong một chia sẻ trước đây, sau 5 năm chồng bị tai biến, Ngọc Hà cho biết cô thấy cuộc sống đang dần trở nên tốt đẹp hơn. "Tôi đã biết lo cho mình, khóc vì điều ý nghĩa và cười thật to với những câu chuyện rất giản đơn. Có lẽ, sau quãng thời gian dài trải qua biến cố, tôi đủ tự tin để nói rằng mình đã trưởng thành", cô chiêm nghiệm.

Vợ chồng Công Lý làm đám cưới hồi tháng 1/2020 sau 5 năm hò hẹn. Năm đầu tiên hôn nhân, họ gặp biến cố lớn khi nghệ sĩ đổ bệnh, có lúc "thập tử nhất sinh" và phải nằm viện nhiều tháng. Thời gian chồng bệnh, Ngọc Hà trở thành trụ cột gia đình, chỗ dựa lớn nhất của anh. Sau hơn 5 năm đồng hành cùng Công Lý trong việc phục hồi sức khỏe sau đột quỵ, Ngọc Hà cho biết hiện tại sức khỏe ông xã đã ổn định hơn. Cô vì vậy cũng có thể trở lại với công việc, có thời gian chăm chút bản thân.

Ngọc Hà sinh năm 1988. Cô từng vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Du lịch 2008 nhưng không hoạt động showbiz mà theo đuổi con đường làm báo. Sau khi dừng công việc tại tòa soạn từng gắn bó nhiều năm để có thời gian chăm chồng, cô hiện theo đuổi công việc KOL, quản lý truyền thông. Ngọc Hà duy trì việc đưa chồng sang Nhật chữa trị vài tháng một lần với hy vọng anh sớm khỏe và có thể theo đuổi đam mê diễn xuất như trước.