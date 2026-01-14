Vợ NSND Công Lý lên tiếng khi bị cho là kêu gọi sự thương hại từ xã hội

Mới đây, vợ Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý đã có những chia sẻ thẳng thắn về quãng thời gian nhiều biến động trong cuộc sống, từ công việc, kinh tế đến cách đối diện với những tổn thương vô hình từ định kiến xã hội.

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý và vợ - Ngọc Hà. Ảnh: FBNV

Cô cho biết, khi thừa nhận bản thân từng khó khăn về tài chính, có người chọn ở lại động viên, nhưng cũng không ít người rời đi. Trong những lần đi mua sắm, bên cạnh sự niềm nở, cô từng phải đối mặt với thái độ thờ ơ, thậm chí bị đánh giá, coi thường chỉ vì vẻ ngoài giản dị. “Có những nhân viên "ném đồ", không tiếp, cho rằng mình chỉ đi ngắm chứ không đủ khả năng mua. Thậm chí còn nhếch mép cười và hỏi tôi có phải thành viên của hệ thống hay không. Đó là sự thật đã xảy ra”, cô chia sẻ.

Dù trải qua nhiều giông bão, vợ Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý khẳng định chưa từng than trách số phận hay kêu gọi sự thương hại từ xã hội. Theo cô, những ai theo dõi đủ lâu sẽ hiểu, để có thu nhập, cô từng livestream trong tình trạng ốm mệt, giọng nghẹt, cổ họng đau rát, có khi làm việc đến tận khuya, bán từng sản phẩm nhỏ. “Tôi kiếm tiền bằng mồ hôi và nước mắt, và tôi tự tin ngẩng mặt với đời”, cô nói.

Về chuyện bán nhà, cô thẳng thắn xác nhận đó là sự thật. Việc từng phải đi thuê nhà cũng không phải điều giấu giếm. Hiện tại, hai vợ chồng đang sống trong một căn nhà nhỏ, được sửa sang hoàn toàn bằng thành quả lao động của chính mình, bằng những đêm làm việc kéo dài đến 4–5 giờ sáng. “Vậy thì tôi có gì phải sợ hãi ai?”, cô bày tỏ.

Là người làm báo, cô cho biết mình hiểu rõ việc cắt gọt thông tin, giật tít hay “nhét lời” để câu view không phải chuyện hiếm. Tuy nhiên, cô mong công chúng khi tiếp nhận thông tin hãy đọc kỹ, có kiểm chứng, thay vì chỉ nhìn vào vài dòng tiêu đề rồi vội vàng công kích. Theo cô, bạo lực mạng và việc tấn công một người phụ nữ không khiến ai trở nên mạnh mẽ hơn.

Khép lại chia sẻ, vợ Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý nói cô luôn biết ơn cuộc sống vì sự bình yên mỗi ngày. Giữa những tranh luận, cô may mắn khi vẫn nhận được tình yêu thương từ gia đình, bạn bè và cả những người xa lạ. Điều cô mong mỏi chỉ là gia đình khỏe mạnh, bản thân có sức khỏe và công việc để làm. “Năm nay kinh tế chung của nhiều người đều chững lại, tôi cũng không nằm ngoài guồng quay đó. Nhưng tôi chọn dành thời gian để chữa lành, tin rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn, miễn là còn sức khỏe và sự chân thành”, cô chia sẻ.

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý và Ngọc Hà kết hôn 5 năm, 4 năm nam nghệ sĩ bị bệnh

Ngọc Hà và Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý kết hôn vào đầu năm 2021, sau nhiều năm hẹn hò. Cô kém chồng 15 tuổi. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau ngày cưới, vào tháng 7/2021, nghệ sĩ Công Lý bất ngờ bị đột quỵ và phải nhập viện điều trị. Sau đó, anh trải qua thời gian dài điều trị tích cực, trong đó có giai đoạn được đưa sang Nhật Bản để phục hồi sức khỏe với sự đồng hành sát sao của vợ.

Ngọc Hà đã bên nghệ sĩ Công Lý 4 năm chăm sóc anh khi anh bị ốm. Ảnh: FBNV

Hiện tại, tình hình sức khỏe của Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý đã được cải thiện đáng kể. Anh có thể trở lại với công việc nghệ thuật, đảm nhận một số vai nhỏ trong các dự án phim truyền hình.

Thời gian qua, Ngọc Hà không ít lần phải lên tiếng trước những thông tin thiếu chính xác liên quan đến đời tư và cuộc sống gia đình. Gần đây nhất, cô đã phủ nhận thông tin từng có một đời chồng trước khi đến với Nghệ sĩ Nhân Công Lý – một tin đồn lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội nhưng hoàn toàn không có cơ sở.

Những sự việc liên tiếp cho thấy áp lực mà Ngọc Hà đang phải đối mặt khi đời tư bị đem ra bàn tán, thậm chí là xuyên tạc. Cô khẳng định mong muốn duy nhất là có được sự bình yên trong cuộc sống, tránh ồn ào không đáng có, để tập trung chăm sóc gia đình và đồng hành cùng chồng trong hành trình hồi phục.

Ngọc Hà sinh năm 1988, từng lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Du lịch 2008 nhưng không hoạt động showbiz mà theo đuổi con đường làm báo. Ngọc Hà là phóng viên mảng văn hoá - giải trí của một tờ báo điện tử, KOLs truyền thông. Trước khi quyết định về chung một nhà, cặp đôi đã có khoảng thời gian 5 năm bên nhau.

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý sinh năm 1973 ở Hà Nội. Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019 và được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội năm 2020. Hiện anh đã thôi giữ chức vụ này.

Sau khi bị đột quỵ, sức khỏe của Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý không được như trước và vẫn trong quá trình phục hồi. Tháng 3/2024, Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý tham gia một vai ngắn trong phim truyền hình Trạm cứu hộ trái tim.

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý Công Lý gây ấn tượng mạnh với vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân. Anh cũng tham gia nhiều phim truyền hình như: Bão qua làng; Gió làng Kình; Tình khúc bạch dương; Khi đàn ông góa vợ bật khóc; Hướng dương ngược nắng; Những cô gái trong thành phố; Dưới bóng cây hạnh phúc…