Công Lý tinh thần bất ổn, 'mong manh như em bé' trước khi xuất viện

Kể về hành trình chữa bệnh của NSND Công Lý, bà xã anh - người đẹp Ngọc Hà - cho biết anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu hôm 23/8, khi cô đang công tác ở Hàn Quốc. Không thể về ngay, cô nhờ quản lý và gia đình ở cùng khu chung cư đưa anh đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong đêm. Các bác sĩ chẩn đoán Công Lý có một viên sỏi thận rất to, phải điều trị trong 10 ngày rồi mới tiến hành phẫu thuật.

Công Lý được bạn bè, đồng nghiệp tới thăm khi nằm viện.

"Trong 10 ngày đó, tinh thần anh Lý khá bất ổn bởi anh sợ bệnh viện. Có lẽ ai từng nằm viện lâu đều ám ảnh. Anh Lý khi ốm rất yếu lòng và mong manh như em bé mới lớn", Ngọc Hà cho biết.

Từng bị đột quỵ nên Công Lý được chăm sóc đặc biệt hơn trước khi phẫu thuật hôm 3/9. Ba ngày sau ca mổ, anh xin các bác sĩ cho xuất viện sớm. Theo Ngọc Hà, tinh thần ông xã giờ ổn định hơn nhờ sự quan tâm, thăm hỏi của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp. Nhiều người còn khen anh tươi tỉnh, trẻ trung hơn trước khi nhập viện.

Công Lý khi được vợ đưa về nhà.

Sau khi bị đột quỵ hồi giữa năm 2021, NSND Công Lý từng rơi vào cảnh "thập tử nhất sinh", nằm viện nhiều tháng, hạn chế khả năng vận động trước khi ổn định như hiện tại. Anh trải qua nhiều đợt vật lý trị liệu ở Việt Nam và điều trị bằng tế bào gốc ở Nhật Bản. Từ khi chồng gặp biến cố sức khỏe, Ngọc Hà trở thành trụ cột gia đình, chỗ dựa lớn nhất của anh. Cô nghỉ công việc phóng viên để chuyển sang làm truyền thông, quảng cáo sản phẩm...

Công Lý sinh năm 1973 tại Hà Nội trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Ngoài vai Bắc Đẩu trong Táo Quân và hàng chục vở kịch, anh ghi dấu trên truyền hình với loạt phim: Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Gió làng Kình, Bão qua làng, Chiều ngang qua phố cũ, Những cô gái trong thành phố, Hương vị tình thân... Sau đổ bệnh, anh trở lại trong một số phim như: Dưới bóng cây hạnh phúc, Trạm cứu hộ trái tim, Gia đình mình vui bất thình lình...