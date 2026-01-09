Những bí mật hậu trường ít người biết về Táo quân

Suốt hơn hai thập kỷ, Chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của hàng triệu gia đình Việt trong đêm giao thừa. Từ tiếng cười châm biếm thời sự đến những lát cắt xã hội sắc sảo, Táo quân không chỉ là một chương trình hài mà còn là ký ức Tết của nhiều thế hệ. Thế nhưng, đằng sau ánh đèn sân khấu ấy vẫn còn không ít câu chuyện hậu trường thú vị mà không phải khán giả nào cũng biết đến.

Sau 22 năm đồng hành cùng người xem, thông tin Táo quân không phát sóng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khiến nhiều khán giả không khỏi hụt hẫng, nuối tiếc. Khi chương trình khép lại một hành trình dài, những câu chuyện phía sau hậu trường lại càng được nhắc đến nhiều hơn, như một cách để nhìn lại dấu ấn đặc biệt mà Táo quân đã để lại.

Khởi nguồn từ một ý tưởng không thuộc VFC

Ít ai biết rằng, ý tưởng làm Táo quân không xuất phát từ Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam VFC như nhiều người vẫn nghĩ. Đạo diễn Khải Hưng, người được xem là “cha đẻ” của chương trình, từng chia sẻ rằng mô hình Táo quân đã được Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và phát sóng trong nhiều năm trước đó.

Khi ê-kíp bắt tay xây dựng Gặp nhau cuối năm theo hình thức Táo quân, đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã đưa ra một hướng tiếp cận mới. Thay vì bám sát tích truyện dân gian với hai ông một bà, chương trình lựa chọn kết cấu Ngọc Hoàng - Nam Tào - Bắc Đẩu cùng các Táo đại diện cho từng lĩnh vực trong đời sống xã hội lên chầu thiên đình. Cách kể này vừa linh hoạt, vừa tạo điều kiện để phản ánh các vấn đề thời sự nóng hổi trong năm.

Táo quân chính thức lên sóng lần đầu vào năm 2003. Ở thời điểm đó, Táo quân chỉ là một tiểu phẩm ngắn nằm trong tổng thể chương trình Gặp nhau cuối năm, với mục đích tổng kết các sự kiện nổi bật trong năm. Tuy nhiên, sức hút bất ngờ của tiểu phẩm này đã khiến ê-kíp quyết định đầu tư, phát triển Táo quân thành một chương trình độc lập, phát sóng đều đặn mỗi dịp giao thừa.

Ngọc Hoàng đầu tiên không phải là Quốc Khánh

Hình ảnh Ngọc Hoàng do NSND Quốc Khánh thể hiện đã trở thành biểu tượng quen thuộc của Táo quân trong suốt nhiều năm. Thế nhưng, ở số đầu tiên phát sóng năm 2003, vai Ngọc Hoàng lại do NSND Quốc Trượng đảm nhận.

NSND Quốc Trượng trong vai Ngọc Hoàng ở chương trình Táo quân đầu tiên.

Trong lần xuất hiện duy nhất này, NSND Quốc Trượng mang đến một Ngọc Hoàng năng động, hài hước nhưng vẫn giữ được sự uy nghiêm cần có của nhân vật đứng đầu thiên đình. Sau đó, vai diễn Ngọc Hoàng mới dần “đóng đinh” với NSND Quốc Khánh và trở thành hình ảnh khó thay thế trong lòng khán giả suốt hơn hai thập kỷ.

Vân Dung là nữ nghệ sĩ duy nhất gắn bó từ đầu đến cuối

Trong dàn nghệ sĩ tham gia Táo quân, Vân Dung là nữ nghệ sĩ duy nhất xuất hiện từ số đầu tiên và gắn bó xuyên suốt hành trình hơn 20 năm của chương trình. Ngay từ Táo quân 2003, cô đã đảm nhận vai Táo xã hội, sau đó tiếp tục hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau, đặc biệt là các Táo thuộc lĩnh vực y tế, dược phẩm.

Nữ Táo bền bỉ đồng hành xuyên suốt cùng chương trình Táo quân.

Trong số những vai diễn từng thể hiện, Táo Y tế được Vân Dung chia sẻ là nhân vật để lại cho cô nhiều cảm xúc và dấu ấn nhất. Lối diễn duyên dáng, sắc sảo nhưng vẫn giàu tính châm biếm của nữ nghệ sĩ đã góp phần tạo nên màu sắc rất riêng cho Táo quân.

Ở dàn nghệ sĩ nam, Xuân Bắc, Công Lý, Quang Thắng và Tự Long là những gương mặt gắn bó với chương trình từ những năm đầu tiên. NSND Quốc Khánh tham gia từ năm 2004, trong khi NSƯT Chí Trung bắt đầu đảm nhận vai Táo từ đêm giao thừa năm 2005.

NSND Tự Long là người “đa vai” nhất Táo quân

Nếu nhiều nghệ sĩ gắn liền với một hình tượng cố định, NSND Tự Long lại là trường hợp đặc biệt. Suốt hơn hai thập kỷ, anh đảm nhận hàng loạt vai Táo khác nhau như Táo giao thông, Táo văn hóa giáo dục, Táo thể thao, Táo thoát nước, Táo thổ địa, Táo mạng.

NSND Tự Long biến hóa đa dạng các vai trong mỗi mùa Táo quân

Mỗi mùa Táo quân, NSND Tự Long lại mang đến một màu sắc mới với khả năng biến hóa linh hoạt cùng thế mạnh ca hát đa dạng thể loại. Chính điều này khiến các vai diễn của anh luôn được khán giả chờ đợi.

Nam nghệ sĩ từng hài hước chia sẻ rằng anh hiếm khi có vai cố định, thường xuyên “chạy” nhiều vai khác nhau. Có những năm, đến sát ngày ghi hình, ê-kíp mới phát sinh thêm nhân vật và Tự Long là người đảm nhận vai Táo “lạ” đó.

Nhiều gương mặt miền Nam từng góp mặt

Bên cạnh dàn nghệ sĩ quen thuộc của miền Bắc, Táo quân cũng từng có sự góp mặt của các nghệ sĩ miền Nam, tạo nên những điểm nhấn mới mẻ cho chương trình.

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ từng đóng vai Bắc Đẩu.

Năm 2015, Táo quân lần đầu tiên có sự tham gia của nghệ sĩ Việt Hương và cố nghệ sĩ Chí Tài. Để góp mặt trong chương trình, Việt Hương từng phải hủy toàn bộ lịch diễn tại Mỹ, thậm chí gia đình cô cũng phải thay đổi kế hoạch bay để chờ nữ nghệ sĩ hoàn thành việc ghi hình.

Năm 2021, Lâm Vỹ Dạ xuất hiện trong vai Bắc Đẩu phiên bản người máy trí tuệ nhân tạo. Dù thời gian tập luyện không nhiều và phải diễn bằng giọng Bắc, nữ nghệ sĩ vẫn để lại dấu ấn riêng nhờ sự hỗ trợ sát sao từ ê-kíp sản xuất.

Khi ca sĩ hóa thân thành Thiên Lôi

Nhân vật Thiên Lôi, người gác cổng thiên đình, luôn là mảng miếng gây cười quen thuộc trong Táo quân. Đáng chú ý, từng có hai ca sĩ đảm nhận vai diễn này.

Năm 2013, ca sĩ Minh Quân lần đầu xuất hiện trong vai Thiên Lôi với tạo hình xấu lạ, đầu tư kỹ lưỡng về hóa trang và trang phục. Sau đó, anh tiếp tục quay lại với nhân vật này trong các năm 2015 và 2016.

Ca sĩ Tuấn Hưng và Minh Quân trong hình tượng Thiên Lôi.

Cũng trong năm 2015, ca sĩ Tuấn Hưng tham gia Táo quân với vai Thiên Lôi nhưng mang hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Không còn vẻ ngoài đen nhẻm thường thấy, Tuấn Hưng xuất hiện với diện mạo nam tính, lịch lãm và được khán giả ưu ái gọi là “Thiên Lôi đẹp trai nhất Táo quân”.

Hơn 20 năm phát sóng, Táo quân không chỉ để lại tiếng cười mà còn ghi dấu bằng những câu chuyện hậu trường đặc biệt. Khi chương trình tạm khép lại, những “bí mật” phía sau ấy càng khiến khán giả thêm trân trọng một món ăn tinh thần đã đồng hành cùng bao mùa Tết Việt.

"Cô Đẩu" gây thương nhớ nhất Táo quân

"Cô Đẩu" Công Lý từng là một trong những gương mặt biểu tượng của Táo Quân, với lối diễn duyên dáng, tung hứng nhịp nhàng cùng Xuân Bắc, Tự Long, Vân Dung… giúp chương trình trở thành hiện tượng giải trí đặc biệt mỗi mùa Tết. Sau biến cố sức khỏe nghiêm trọng vào năm 2021, nam nghệ sĩ phải tạm rời xa sân khấu để điều trị và hồi phục. Trong Táo quân 2023, nghệ sĩ Công Lý chỉ xuất hiện vài phút nhưng cũng khiến khán giả vô cùng xúc động.

Nghệ sĩ Công Lý trong chương trình Táo quân năm 2023.