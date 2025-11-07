Vợ chồng Tăng Thanh Hà kỷ niệm 16 năm yêu

Tăng Thanh Hà chia sẻ khoảnh khắc hẹn hò lãng mạn với ông xã Louis Nguyễn trên trang cá nhân để kỷ niệm 16 năm yêu nhau và 13 năm cưới. Nhìn lại hành trình chung đôi, "ngọc nữ màn ảnh" thấy từ lúc mới quen đến khi cùng bước qua những chương đẹp đẽ của cuộc sống gia đình, cả hai chẳng bao giờ hết chuyện để nói với nhau. "Em biết ơn mỗi ngày được ở bên anh", cô bày tỏ tình cảm với chồng.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà hẹn hò kỷ niệm 16 năm bên nhau.

Theo Tăng Thanh Hà, chuyện tình cảm của cô và doanh nhân Louis Nguyễn bắt đầu từ 4/11/2012. Sau ba năm hẹn hò, họ làm đám cưới và lần lượt có ba con - Richard (sinh năm 2015), Chole (sinh năm 2017) và Mason (sinh năm 2021). Trong một chia sẻ gần đây, nữ diễn viên nói cô đang ở giai đoạn thật đẹp của cuộc đời. Cô thấy tự do tự tại, biết ơn vì mọi điều đang có và háo hức với chặng đường phía trước.

Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn đi du lịch cùng nhau.

Mỗi dịp sinh nhật hay kỷ niệm đặc biệt của gia đình, Tăng Thanh Hà thường công khai tình cảm dành cho chồng. Với cô, ông xã là điểm tựa lớn nhất của ba mẹ con. Ở bên anh và các con, cô thấy cuộc sống đủ đầy, không mơ ước thêm điều gì.

Khoảng thời gian này năm ngoái, doanh nhân Louis Nguyễn cũng bày tỏ lòng biết ơn vì có Tăng Thanh Hà trong đời. Anh cảm ơn vợ vì đã lấp đầy cuộc sống của mình và các con bằng tình yêu, tiếng cười cùng những điều ý nghĩa. Trước đó, doanh nhân cũng thường xuyên dành cho vợ những lời ngọt ngào, gọi cô là bà xã xinh đẹp, người vợ và người mẹ tuyệt vời nhất.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 tại Đồng Tháp (tỉnh Tiền Giang cũ). Từ nhỏ, cô được mẹ cho theo học lớp kịch nói dành cho thiếu nhi của sân khấu Idecaf, TP HCM. Sau bộ phim Dốc tình, gương mặt ăn ảnh của cô được các đạo diễn chú ý. Người đẹp từng tham gia loạt phim: Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế...

Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn. Từ khi làm dâu hào môn, cô rút khỏi showbiz để tập trung kinh doanh và chăm sóc tổ ấm, chỉ xuất hiện tại các sự kiện do gia đình hoặc bạn bè tổ chức.