Khoảnh khắc bình dị của ông xã Tăng Thanh Hà bên con trai gây sốt

Mới đây, Tăng Thanh Hà khoe khoảnh khắc gây chú ý trên trang cá nhân. Theo đó, nữ diễn viên chia sẻ clip ông xã Louis Nguyễn cõng con trai cưng đi xem múa lân dịp trung thu.

Dù là doanh nhân nghìn tỷ nhưng trong hình, ông xã Tăng Thanh Hà lên đồ giản dị với áo thun, mũ lưỡi chai không ngại "lăn xả" cưng chiều theo sở thích của bé Mason.

Tăng Thanh Hà chia sẻ khoảnh khắc ông xã đưa con trai út chơi Trung thu.

Người đẹp đăng hình kèm dòng trạng thái: "Bóng trăng trắng ngà có daddy cõng trên vai đi khắp nơi mùa trung thu cho con xem múa Lân". Hình ảnh giản dị, bình yên cho thấy được tổ ấm viên mãn nhà Tăng Thanh Hà.

Dù bận bịu đến đâu, vợ chồng Hà Tăng cũng dành thời gian để chơi, chăm sóc các con. Tăng Thanh Hà cũng được khen ngợi về cách nuôi dạy con khỏe mạnh, phát triển toàn diện nhờ việc cho các con vận động ngoài trời, tiếp xúc thiên nhiên.

Nhóc tỳ nhà Hà Tăng còn được trải nghiệm đánh trống, rước đèn trung thu.

Dù con cái sinh ra "ngậm thìa vàng" nhưng con của Hà Tăng đều tự lập bởi được phụ mẹ rửa bát, chăm sóc cây xanh trong nhà, tự làm bữa sáng. Tăng Thanh Hà còn nhiều lần đưa quý tử lẫn ái nữ đến thư viện hoặc các viện bảo tàng để tích luỹ vốn sống, rèn cho con thói quen đọc sách.

Người đẹp cũng thường xuyên tự tay chuẩn bị những bữa ăn giàu dinh dưỡng cho gia đình. Nữ diễn viên khiến dân tình ngưỡng mộ vì sự quan tâm chu toàn, cân bằng được cả công việc lẫn gia đình.

Nữ diễn viên hiện tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ.

Nhiều năm qua, Louis luôn được biết đến là ông bố hết lòng yêu chiều các con. Anh hỗ trợ, đồng hành cùng bà xã trong việc chăm lo cho các con.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 trong một gia đình gốc Hoa. Từ nhỏ, cô được mẹ cho theo học lớp kịch nói dành cho thiếu nhi của sân khấu Idecaf, TP.HCM. Những năm 2000, người đẹp gốc Tiền Giang khuynh đảo làng giải trí nhờ nhan sắc. Cô gia nhập làng phim năm 16 tuổi, được mệnh danh "Ngọc nữ điện ảnh". Tăng Thanh Hà nổi tiếng trên màn ảnh trong các bộ phim: Dốc tình, Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc...

Năm 2012, khi sự nghiệp đang lên như "diều gặp gió", nữ diễn viên quyết định kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn, con trai của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau ba năm hẹn hò, hôn lễ của cả hai tổ chức tại Manila (Philippines), quê hương chú rể.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà duy trì hạnh phúc sau 13 năm kết hôn. Ảnh: FBNV.

Louis (tên tiếng Việt là Nguyễn Quốc Khánh) sinh năm 1983, là con trai của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và người vợ cũ, bà Cristina Serrano. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Manila (Philippines), chồng Tăng Thanh Hà sang Mỹ theo học và lấy bằng MBA ngành Quản trị Kinh doanh. Đây cũng là định hướng của ông Johnathan vì muốn các con sau này quản lý cơ ngơi của gia đình, đồng thời phát triển thành tập đoàn đa quốc gia trong tương lai.

Sau khi bước chân vào hào môn, ngọc nữ luôn kín tiếng về đời tư, không phô trương, không ồn ào, đồng thời rút lui khỏi showbiz chuyên tâm làm người phụ nữ của gia đình, chăm sóc con cái và phát triển sự nghiệp kinh doanh của gia đình chồng.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà có cuộc sống viên mãn cùng 3 con.

Hiện tại, gia đình Tăng Thanh Hà đang sinh sống trong căn biệt thự sang trọng ở TP.HCM, được ước tính có giá trị hàng triệu USD. Cơ ngơi của cặp đôi được thiết kế với 2 tông màu chủ đạo đỏ và trắng. Nội thất cũng được lựa chọn gam màu đơn sắc, thiên về màu sáng. Thỉnh thoảng, bà xã Louis Nguyễn hé lộ khung cảnh bên trong tổ ấm nhỏ.