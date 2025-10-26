Tăng Thanh Hà: 'Tôi đang ở giai đoạn thật đẹp của cuộc đời'

Sáng 24/10, Tăng Thanh Hà khoe bộ ảnh mới thực hiện tại nhà, mừng sinh nhật lần thứ 39. Trong loạt ảnh, diễn viên trang điểm nhạt, tự tin để lộ nhan sắc sau ba lần sinh nở.

"Hôm nay mình bước sang một tuổi mới. Mình không nhớ năm nay mình bao nhiêu tuổi. Chỉ biết là mình đang ở một giai đoạn thật đẹp của cuộc đời, tự do tự tại, biết ơn vì mọi điều mình đang có và vẫn còn rất háo hức với chặng đường phía trước", cô bày tỏ.

Tăng Thanh Hà cho biết cả ba lần mang thai, cô đều nhanh chóng về dáng thon gọn sau hai tháng sinh con. Thế nhưng, chỉ có đôi mắt sâu xuất hiện khi có em bé đầu tiên là vẫn kiên trì ở lại với diễn viên.

Tăng Thanh Hà dần làm quen với đôi mắt sâu, nhìn đó như một "kiệt tác" của hành trình làm mẹ, dấu vết yêu thương và những ký ức để nhớ. Cô nhận ra rằng cơ thể và gương mặt sẽ thay đổi, tạo ra vẻ đẹp riêng từ sự trải nghiệm.

Sau ba lần sinh nở, Tăng Thanh Hà học cách yêu chính mình và đón nhận những thay đổi do tuổi tác tạo ra bằng lòng biết ơn. "Đã đi qua bao năm tháng buồn vui đủ đầy, cơ thể này cũng xứng đáng mang theo những dấu vết để nhớ, như những dấu mốc của một hành trình đã đi qua", cô nói.

Từ khi kết hôn và sinh con với doanh nhân Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà chọn rời xa showbiz để dành thời gian cho tổ ấm cùng sự nghiệp kinh doanh. Cô ít xuất hiện tại các sự kiện showbiz và chỉ thỉnh thoảng thực hiện một vài bộ ảnh làm kỷ niệm.

Mỗi lần đăng ảnh, bà mẹ ba con đều nhận được nhiều lời khen cho vóc dáng, nhan sắc xinh đẹp.

Bà xã Louis Nguyễn khoe vẻ gợi cảm trong bộ ảnh thực hiện cách đây vài tháng.

Ở đời thường, Tăng Thanh Hà chọn phong cách tối giản, năng động và trang điểm nhẹ nhàng, tôn nét tự nhiên.

Diễn viên mặc áo phông đơn sắc, để tóc suôn thẳng và gần như không trang điểm khi hẹn hò với chồng - doanh nhân Louis Nguyễn.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 ở TP HCM. Cô được biết đến qua nhiều phim như Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế... Cô kết hôn năm 2012 với doanh nhân Louis Nguyễn. Từ đó, cô chọn cuộc sống kín tiếng, ít khi chia sẻ đời sống riêng tư trên mạng xã hội. Vợ chồng cô có ba em bé: Richard (sinh năm 2015), Chole (sinh năm 2017) và Mason (sinh năm 2021).